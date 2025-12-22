22 de diciembre de 2025 - 11:22

Murió un general del Estado Mayor de Rusia por la explosión de su auto: sospechan de una operación de Ucrania

El teniente general Fanil Sarvárov, jefe de operaciones militares, falleció en lo que el Kremlin califica como un atentado. Las primeras investigaciones apuntan a la inteligencia ucraniana.

Por Redacción Mundo

El teniente general Fanil Sarvárov, jefe de la dirección de operaciones militares del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió tras la explosión de un artefacto explosivo colocado en su vehículo en un barrio del sur de Moscú.

El incidente ocurrió en la calle Yásenevo, a escasos 150 metros del domicilio del alto mando. Según el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), la explosión fue provocada por una mina magnética adherida debajo del auto.

Los informes preliminares indican que el general llegó a recorrer cientos de metros en su vehículo antes de que el artefacto se activara, lo que le causó heridas mortales. La portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, confirmó que se inició una causa penal por asesinato y tráfico ilegal de explosivos.

Sospechas de que fue un operativo de inteligencia ucraniana

Las autoridades rusas barajan diversas hipótesis pero la principal línea de investigación vincula el atentado con los servicios de inteligencia de Ucrania. Sarvárov, de 56 años, era un veterano con amplia trayectoria en conflictos bélicos como Chechenia y Siria.

En 2022, el egresado de la Academia Superior de Tanques de Kazán, la Academia Militar de Blindados y la Academia Militar del Estado Mayor de Rusia fue incluido en el sitio web ucraniano Mirotvorets, una lista que identifica a quienes Kiev considera "enemigos de Ucrania".

El asesinato de Sarvárov no sería el primero. Tras el comienzo de la guerra, Ucrania perpetró varios atentados semejantes que dejaron sin vida, entre otros, al teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, y al teniente general Ígor Kirílov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia.

