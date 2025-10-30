Con un ataque de drones, Rusia asesinó a tres argentinos que combatían para el bando de Ucrania

Los argentinos estaban en Ucrania desde septiembre y era su primera misión en la "línea cero".

Rusia asesinó a tres soldados argentinos que se enlistaron al ejército ucraniano con un ataque masivo de drones.

Tres soldados argentinos que viajaron a Ucrania, se unieron al ejército y estaban en el frente de batalla en la región de Sumy fueron asesinados por Rusia tras un ataque mediante el uso de drones.

Las víctimas son Jose Adrián Gallardo (53), conocido como “Rogy” por su alias de guerra; Ariel Achor (25), con alias “Merlo”; y Mariano Franco (47) identificado como “Sisu”.

Se trataba de la primera misión de asalto que realizaban sobre la "línea cero", el punto de máximo enfrentamiento entre las tropas. Los tres se habían enlistado en el ejército ucraniano en septiembre. Según Infobae, ninguno tenía formación del Ejército Argentino ni habían integrado sus filas.

Drones rusia Dos soldados argentinos heridos En el frente de batalla también estaban otros dos soldados argentinos que resultaron heridos productos de las esquirlas. Además, un colombiano fue la cuarta víctima fatal del ataque de drones rusos.

El ataque se dio en medio del recambio de guardia. Mientras realizaban la retirada tras haber cumplido con la misión, las fuerzas rusas los identificaron y lanzaron "decenas de drones y bombas aéreas guiadas", declaró el jefe de la administración militar de la zona, Oleg Grigorov. Fue tal la magnitud del ataque ruso que incluso mataron a sus propios compañeros.

La muerte de los tres soldados se suma a la de Emmanuel Vilte, alias "Coca" de 35 años. Él estaba en Ucrania desde el 2022 y falleció en junio de este año.