Las elecciones en Argentina terminaron pero las noticias electorales continúan desde el viejo continente, con cierto protagonismo argentino . Países Bajos se encuentra en elecciones y el partido liberal progresista Demócratas 66 (D66) obtuvo un buen resultado en las generales, lo que podría ponerle un freno al dominio parlamentario derechista.

El posible futuro primer ministro, Rob Jetten, está en pareja con un deportista argentino . Se trata del jugador de hockey de Los Leones, Nicolás Keenan , que está comprometido con Jetten. Después de la reina Máxima, el país europeo podría tener ahora a un primer caballero argentino.

Aunque en las últimas horas los resultados oficiales aún faltaba confirmarse, D66 habría logrado el mejor resultado de su historia y se consolidaba como la primera fuerza del país con un avance generalizado. Tras conocerse los datos, Jetten (38) pidió " formar un gobierno estable y ambicioso desde el centro que ponga fin a la política del odio y el negativismo ".

"Hemos demostrado no solo a los Países Bajos, sino también al mundo, que es posible derrotar a los movimientos populistas y de extrema derecha ", declaró Jetten ante la multitud. Y añadió: "Hoy millones de neerlandeses han dicho adiós a la política del miedo y eligieron las fuerzas positivas".

El principal candidato a primer ministro de Países Bajos está comprometido con el jugador de Los Leones, Nicolás Keenan , jugador del Hockey Club Klein Zwitserland (La Haya). El deportista reveló la relación en una entrevista durante los Juegos Olímpicos París 2024, cuando Jetten era viceprimer ministro de Países Bajos. Meses más tarde, anunciaron su compromiso.

"Nos cruzábamos por el supermercado y nos tirábamos likes, así que amor moderno", recordó Keenan cuando Los Leones esperaban su partido de cuartos de final contra Alemania en la capital francesa. El deportista nació en Buenos Aires pero creció entre Italia y España, debido al trabajo de su padre, Patricio Keenan, exjugador y entrenador de hockey sobre césped. Al cumplir 12 años, comenzó a dar sus primeros pasos en el Club Egara del país ibérico.

Nicolás Keenan con Rob Jetten Nicolás Keenan con Rob Jetten. Nicolás Keenan

Tras la Copa Mundial Juvenil de 2016, Keenan se mudó a La Haya para jugar en el Klein Zwitserland, club en el que se desempeña en la actualidad. A pesar de tener la oportunidad de representar internacionalmente a España, Keenan decidió ponerse la camiseta argentina para la que ya jugó dos Juegos Olímpicos (Tokio 2021 y París 2024).

Además debutó con la selección mayor en la FIH Pro League 2019. Después ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de ese año, tras vencer a Canadá en la final. En 2023 jugó su primera Copa del Mundo de Hockey FIH.