Un futbolista sufrió un intento de secuestro y logró escapar gracias a su amigo: "Los dejó inconscientes"

La policía local informó que detuvo a cuatro sospechosos, posiblemente implicados en el secuestro de un empresario. Los movimientos eran coordinados a través de Telegram.

Un futbolista del Zenit de San Petersburgo -uno de los equipos más grandes y populares de Rusia- vivió un violento episodio en las calles de la ciudad cuando un grupo de hombres intentó secuestrarlo. La secuencia quedó grabada, y el video recorrió el mundo por medio de las redes.

Se trata de Andréi Mostovói, de 27 años y mediocampista del equipo, quien logró escapar ileso gracias a la rápida reacción de un amigo que lo acompañaba en ese instante, el jugador de hockey sobre hielo Alexander Grakun, quien intervino para frustrar el ataque.

El hecho ocurrió el 23 de octubre y quedó registrado en cámaras de seguridad que muestran el momento exacto en que varios individuos intentan meter al deportista dentro de un vehículo. La maniobra fue interrumpida cuando Grakun enfrentó a los agresores y permitió que Mostovói huyera.

(https://t.co/IQuCju8qj3) pic.twitter.com/o9s8bGs0vb — RPL Sky (@RPLNews_eng) October 27, 2025 La madre del futbolista dialogó con los medios locales, entre ellos el KP-Petersburg, y aseguró que su hijo “logró reducir a los secuestradores física y mentalmente, dejándolos inconscientes”. Además, añadió que los atacantes escaparon “en estado de shock”, mientras su hijo logró ponerse a salvo.

Detención y vínculos con otro secuestro La policía rusa, por su parte, informó este jueves que cuatro sospechosos fueron detenidos por el intento de secuestro a Andréi Mostovói. De acuerdo con el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), los arrestados también estarían implicados en el secuestro de un empresario.

En cuanto a este último caso, ellos fueron capturados cuando intentaban cobrar el rescate. La portavoz del CIR, Irina Volk, precisó que el presunto organizador es un estudiante universitario de la región de Leningrado, quien coordinaba los movimientos de los secuestradores a través de Telegram.