Imágenes sensibles: un futbolista brasileño chocó su moto contra una vaca, salió despedido y murió en el lugar

Se trata de Antony Ylano, que regresaba del cumpleaños de su padre al momento del accidente. El video.

El futbolista brasileño Antony Ylano falleció tras chocar en su moto. El joven de 20 años, que se preparaba para la Copa local de su categoría, sufrió un accidente que le costó vida.

Todo quedó registrado y ocurrió en el estado de Piauí, en Brasil. En el video se puede observar como Ylano impactó su moto contra una vaca, luego se conoció su deceso en los portales de noticias locales.

Embed Tragedia en Brasil: Antony Ylano, joven futbolista de 20 años, fallece tras chocar su motocicleta con una vaca en una carretera de pic.twitter.com/0QWULTfvKt — BCN24 Noticias (@bcn24noticias) October 22, 2025 Su muerte fue confirmada por la Policía Federal de Carreteras (PRF, por sus siglas en portugués) y por el club de fútbol de Piauí, en el cual Ylano se desempeñaba como deportista. El caso fue capturado por una cámara de seguridad, que documentó el choque cuando el brasileño se desplazaba a gran velocidad.

También figuran en la escena otras reses que deambulaban por la zona y en ese momento se situaban en medio de la calle. Siguiendo el registro fílmico, el jugador salió disparado del vehículo y cayó sobre el asfalto.

El futbolista brasileño Antony Ylano, de 20 años El futbolista brasileño Antony Ylano, de 20 años. Lamentablemente, el joven sufrió heridas fatales y murió al instante en el lugar de los hechos. Según trascendió, Ylano regresaba de las celebraciones del cumpleaños de su padre cuando ocurrió el accidente.