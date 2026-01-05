"La calvicie es supervivencia": el polémico plan para que el Estado pague los tratamientos capilares

El presidente de Corea del Sur propuso que el seguro médico cubra la calvicie, desatando críticas y controversias.

El plan de salud estatal que prevé cubrir tratamientos contra la calvicie para hombres.

En Corea del Sur, la pérdida de cabello ya no es vista sólo como un problema estético. El presidente Lee Jae-myung sacudió la opinión pública al proponer que el seguro médico nacional cubra los tratamientos contra la calvicie. Para el mandatario, quedarse pelado se ha transformado en una "cuestión de supervivencia" en una sociedad donde la imagen personal es fundamental.

calvicie Calvicie: El drama de los jóvenes y el costo del tratamiento La medida apunta especialmente a las generaciones de entre 20 y 40 años, que representan más del 60% de quienes buscan ayuda médica por este tema. El estrés y los estilos de vida modernos han acelerado la caída del pelo en los más jóvenes.

Actualmente, el sistema nacional solo cubre la alopecia causada por enfermedades autoinmunes. Los tratamientos comunes para la calvicie hereditaria son costosos y obligan a muchos ciudadanos a recurrir a compras en el exterior para abaratar costos.

calvicie2 El dilema ético: ¿Pelo o tratamientos contra el cáncer? La propuesta no tardó en generar un feroz rechazo de la comunidad médica y sectores de la oposición. El argumento central es que los recursos públicos son limitados y deben priorizarse para enfermedades graves como el cáncer o dolencias raras.

La Asociación Médica de Corea cuestionó que se destinen fondos a una condición que no pone en riesgo la vida. Además, el sistema de salud surcoreano proyecta entrar en déficit para el año 2026, lo que hace peligrar su sostenibilidad financiera a largo plazo.