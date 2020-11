En una escena sorprendente en medio de la noche, los medios de comunicación refutaron al presidente Donald Trump luego de que afirmó de forma falsa en un discurso televisado en vivo que había ganado la reelección aunque todavía estaban contabilizando los votos. Con reporteros y simpatizantes congregados en la Casa Blanca a las 02:20, el presidente dijo que era “un gran fraude en nuestra nación” que él no había sido declarado ganador.

“En lo que a mi respeta, ya hemos ganado”. Casi no había terminado de pronunciar estas palabras cuando los conductores de los especiales electorales de televisión se apresuraron a refutarlas. Norah O’Donnell, de CBS News, dijo que Trump estaba “castrando los hechos” al “afirmar falsamente que ganó las elecciones y privar del derecho al voto a millones de votantes en boletas aún no se han contado”.

"Ahora mismo, Donald Trump está perdiendo tanto el voto popular como el voto electoral y hay muchos estados donde todavía no se ha declarado un ganador ‘’, dijo George Stephanopoulos en ABC News. En NBC News, Savannah Guthrie apuntó: “El hecho es que no sabemos quién ha ganado las elecciones”.

Guthrie interrumpió eran el discurso del presidente para decirles a los espectadores que varias de las afirmaciones de Trump no ciertas. The Associated Press dijo que, en el momento de la declaración de Trump, su conteo señalaba que el republicano tenía 213 votos electorales frente a los 225 del candidato demócrata, Joe Biden.

La AP ha determinado que es demasiado pronto para declarar un ganador en varios estados, incluyendo Pensilvania, Georgia y Michigan. Este fue un momento explosivo luego de horas de incertidumbre en una nación exhausta. Los medios de comunicación advirtieron durante semanas que los estadounidenses tendrían que tener paciencia para conocer la decisión en la dura campaña entre Biden y Trump, un argumento que repitieron durante toda la cobertura de la noche electoral. Biden se había dirigido a sus seguidores antes, a las 00:42, desde Delaware, expresando su confianza en su campaña y afirmando que quería que se computasen todas las boletas. “Mantengan la fe, chicos, vamos a ganar”, afirmó Biden.

Trump respondió de inmediato a las palabras del demócrata con un tuit que afirmaba que “Estamos muy por ENCIMA pero ellos están tratando de ROBAR esta elección. Nunca les dejaremos hacerlo ‘’. El discurso del presidente, para el que salió al estrado con “Hail to the Chief”, recibió críticas de medios que normalmente son más amistosos. ”Esta es una situación altamente inflamable y el presidente acaba de arrojar una cerilla '’, dijo Chris Wallace, de Fox News Channel.

El primer ministro esloveno felicita a Trump luego que el republicano se proclamara ganador

El primer ministro esloveno, Janez Jansa, felicitó hoy a Donald Trump después de que el mandatario estadounidense se declarara ganador de las elecciones presidenciales sin que haya concluido el recuento de los votos."Parece claro que los estadounidenses eligieron a Donald Trump", dijo en Twitter el jefe de gobierno, que lidera el partido antimigración SDS.

Janez Jansa es junto a su homólogo y aliado húngaro, Viktor Orban, uno de los dirigentes europeos que apoya la reelección del republicano.

En ese sentido, el primer ministro esloveno, país en el que nació la primera dama Melania Trump, dijo que el candidato demócrata Joe Biden sería “el presidente más débil de la historia de Estados Unidos”.

Trump se declaró esta madrugada vencedor de las elecciones aunque aún no se conocen los resultados finales, denunció “un fraude vergonzoso” y anunció que irá a la Corte Suprema.

La campaña de Biden, por su parte, consideró “indignantes” las declaraciones del mandatario y aseguró que el equipo legal “está listo para actuar” ante cualquier intento de resolver los comicios por la vía judicial.