Inició un caso en 1999, sus clientes murieron con los años y hoy enfrenta un giro judicial inesperado

La Corte Suprema italiana determinó que el profesional debe recibir un pago por cada persona que representó durante el proceso iniciado a finales de los noventa.

Roberto Brozzo, el abogado que llevó un caso por más de 20 años, dando entrevistas a la prensa.

Un abogado de La Spezia, Italia, logró un histórico triunfo en la Corte de Casación tras casi tres décadas de litigio. Roberto Brozzo representó a clientes que murieron de vejez durante el proceso, pero los jueces determinaron que, en este caso, sus herederos deben ahora cancelar la totalidad de la deuda.

El caso se originó por una división de bienes que se estancó en el Tribunale della Spezia en 1999. Lo que debió ser un trámite sucesorio se convirtió en una odisea de veinte años donde el abogado Roberto Brozzo vio morir a sus representados originales mientras el patrimonio, valuado en más de medio millón de euros, permanecía en disputa.

image El largo camino desde 1999 hasta la Corte Suprema La historia comenzó en 1999, cuando Brozzo asumió la defensa en una causa de división judicial de bienes, procedimiento donde un juez interviene cuando no hay acuerdo sobre un patrimonio. El abogado asistió al primer cliente durante doce años hasta su fallecimiento en 2011, y luego continuó la labor con su viuda, quien también murió en 2016.

A pesar de las muertes, el proceso continuó con los nuevos herederos hasta que en 2017 se logró vender el inmueble objeto del conflicto por 592.000 euros. La causa principal terminó en 2019, pero el Tribunal de La Spezia solo reconoció una parte de los honorarios solicitados por el profesional, calificándolos como insuficientes frente a la actividad realizada por años.

image Cómo fue la resolución final por parte de la Corte El abogado llevó el reclamo a la Corte de Casación bajo el argumento de que, aunque la causa fuera única, él representó a múltiples personas en distintos momentos. Este 11 de abril de 2026, el máximo tribunal italiano le dio la razón, estableciendo que el pago debe calcularse por cada cliente asistido. Ahora, el tribunal local deberá recalcular la suma final que los herederos deberán abonar al letrado.