Incendio de gran magnitud en Maipú afectó casi por completo una empresa de pallets

Ocurrió sobre el carril Rodríguez Peña, en la zona de Coquimbito. Varias dotaciones, incluso de otros tres departamentos, contuvieron los tres focos de incendio.

Un incendio de grandes dimensiones se desató en la noche del sábado en Maipú y generó un importante despliegue de bomberos para evitar su propagación. Por el momento, se desconocen las causas exactas que originaron el inicio del fuego en el depósito.

El hecho ocurrió cerca de las 22.30 en una empresa de pallets ubicada sobre el carril Rodríguez Peña al 4.793, en la zona de Coquimbito, donde varios llamados al 911 alertaron sobre la magnitud de las llamas.

Varias dotaciones para controlar el fuego Al lugar acudió personal policial de la Subcomisaría Rodríguez Peña junto con bomberos del Cuartel Central, quienes al llegar constataron que las llamas afectaban pallets de madera y material en desuso.

Debido a la intensidad del incendio, fue necesario solicitar apoyo híbrido y la intervención de dotaciones de otros departamentos para poder contener la situación, entre ellas Luján, Capital y Godoy Cruz.

Tras varios minutos de intenso trabajo, los equipos lograron controlar tres frentes activos del fuego y posteriormente sofocar las llamas, que habían afectado casi la totalidad del predio. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que interviene para determinar las circunstancias.