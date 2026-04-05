Dos conductores con alcoholemia positiva en un lugar con mucho tránsito en San Martín

Los procedimientos se realizaron durante la madrugada del domingo frente al Hospital Perrupato. En ambos casos los vehículos fueron retenidos y se inició el proceso contravencional correspondiente.

Dos conductores con alcoholemia positiva en un control vial en un lugar con mucho tránsito en San Martín.

Personal de Policía de Seguridad Vial detectó a dos conductores con alcoholemia positiva durante controles realizados en la madrugada de este domingo 5 de abril en la ciudad de San Martín.

El primer procedimiento se registró alrededor de las 2.30 en la intersección de calle Boulogne Sur Mer y Abdala, en jurisdicción de la Comisaría 12°, en la esquina Este del Hospital Perrupato. En el lugar fue controlado el conductor de un Chevrolet Onix, un hombre de 25 años. Tras realizar el test de alcoholemia, el resultado arrojó 1,31 gramos de alcohol por litro de sangre.

Poco más de una hora después, a las 3.35, en el mismo punto se efectuó otro control vehicular positivo. En esa ocasión fue identificado el conductor de una camioneta Ford Ranger, un hombre de 33 años, quien presentaba 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre.