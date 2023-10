Hamas ataca Israel y Netanyahu dice que su país está “en guerra”

El grupo insurgente que gobierna Gaza, Hamas, lanzó el sábado un ataque múltiple sin precedentes contra Israel, disparando miles de proyectiles mientras decenas de combatientes cruzaban la protegida frontera por varios puntos y tomaban por sorpresa al país en un importante feriado.

Israel dice que al menos 22 personas han muerto.

Palestinos se alejan del kibbutz de Kfar Azza, Israel, cerca de la cerca fronteriza de la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Hassan Eslaiah)

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel estaba “en guerra” y pidió la movilización masiva de los reservistas del ejército y promete cobrar un “precio enorme” a Hamas.

Los hospitales están tratando a cientos de heridos, decenas de los cuales se encuentran en estado crítico.

Al menos 462 personas reciben tratamiento médico El Centro Médico Soroka de la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel, dijo que estaba tratando a al menos 280 víctimas, 60 de ellas en estado grave.

El hospital Barzilai, en Ashkelon, cerca de Gaza, apuntó que trataba a 182 heridos, de los cuales 12 estaban críticos.

En la Franja de Gaza no había información oficial sobre bajas, pero reporteros de The Associated Press presenciaron funerales por 15 personas y vieron llegar otros ocho cadáveres a un hospital. No estuvo claro de inmediato si eran combatientes o civiles.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos dijo estar “conmocionado y horrorizado” por el lanzamiento de un gran número de proyectiles contra Israel y la muerte de al menos 22 personas en el país.

Ataque a Israel

Volker Türk pidió el cese inmediato de la violencia e hizo un llamado a ambos bandos y a los “países clave de la región” para reducir la tensión y evitar un mayor derramamiento de sangre.

En un comunicado, Türk se mostró “profundamente preocupado por los reportes acerca de la toma de civiles israelíes como rehenes”. Türk indicó que “este ataque está teniendo un impacto horrible en los civiles israelíes” y recordó que la población civil no debe objetivo en estos operativos.

”Observo también que las fuerzas israelíes han respondido con ataques aéreos sobre la densamente poblada Franja de Gaza, en los que habrían muerto al menos cinco personas. Les pido que tomen todas las precauciones para evitar víctimas civiles allí”, añadió.

Líderes europeos expresan su apoyo a Israel Los líderes europeos condenaron el ataque de Hamas y expresaron su solidaridad con Israel.

La invasión revivió el doloroso recuerdo de la Guerra de Yom Kipur de 1973 casi 50 años después.