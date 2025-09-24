Hallan descuartizados a dos músicos colombianos desaparecidos en México: la perturbadora teoría del hecho

Los cantantes conocidos artísticamente como B-King y Dj Regio Clown fueron vistos por última vez en un gimnasio. Habían viajado a México para presentar varios shows.

El mundo de la música, especialmente en Colombia, se encuentra en un estado de consternación tras la muerte de los cantantes Bayron Sánchez Salazar (conocido como B-King) y Jorge Luis Herrera Ramos (Dj Regio Clown). Ambos artistas se encontraban desaparecidos desde hacía casi una semana.

Finalmente, los cuerpos sin vida de los colombianos fueron encontrados en Cocotitlán, Estado de México, a unos 50 kilómetros de la capital. Fueron vistos por última vez en un gimnasio y el presidente Gustavo Petro (Colombia) aseguró que el narcotráfico tiene que ver con lo sucedido.

La noticia golpeó fuerte en el ámbito cultural colombiano, donde colegas y seguidores expresaron su dolor por la pérdida. Los dos jóvenes habían viajado a Ciudad de México para presentarse en distintos escenarios, pero desde el 16 de septiembre no se sabía nada de ellos hasta este trágico desenlace.

Qué se sabe del crimen de los colombianos De acuerdo con lo informado, la última pista sobre su paradero surgió de publicaciones en redes sociales que lo ubicaban en un gimnasio del barrio Polanco, en la capital mexicana. Días antes, el 14 de septiembre, habían actuado en la discoteca ElectroLab como parte de una gira de presentaciones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó públicamente al caso y vinculó el crimen a la violencia del narcotráfico en la región.