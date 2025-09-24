24 de septiembre de 2025 - 01:50

Hallan descuartizados a dos músicos colombianos desaparecidos en México: la perturbadora teoría del hecho

Los cantantes conocidos artísticamente como B-King y Dj Regio Clown fueron vistos por última vez en un gimnasio. Habían viajado a México para presentar varios shows.

Los músicos colombianos B-King y Regio Clown.

Por Redacción Mundo

El mundo de la música, especialmente en Colombia, se encuentra en un estado de consternación tras la muerte de los cantantes Bayron Sánchez Salazar (conocido como B-King) y Jorge Luis Herrera Ramos (Dj Regio Clown). Ambos artistas se encontraban desaparecidos desde hacía casi una semana.

Finalmente, los cuerpos sin vida de los colombianos fueron encontrados en Cocotitlán, Estado de México, a unos 50 kilómetros de la capital. Fueron vistos por última vez en un gimnasio y el presidente Gustavo Petro (Colombia) aseguró que el narcotráfico tiene que ver con lo sucedido.

La noticia golpeó fuerte en el ámbito cultural colombiano, donde colegas y seguidores expresaron su dolor por la pérdida. Los dos jóvenes habían viajado a Ciudad de México para presentarse en distintos escenarios, pero desde el 16 de septiembre no se sabía nada de ellos hasta este trágico desenlace.

Qué se sabe del crimen de los colombianos

De acuerdo con lo informado, la última pista sobre su paradero surgió de publicaciones en redes sociales que lo ubicaban en un gimnasio del barrio Polanco, en la capital mexicana. Días antes, el 14 de septiembre, habían actuado en la discoteca ElectroLab como parte de una gira de presentaciones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó públicamente al caso y vinculó el crimen a la violencia del narcotráfico en la región.

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada 'guerra contra las drogas' a la que obligan a la humanidad y a América Latina”, comenzó diciendo Petro.

“Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", concluyó el político en una publicación en X. Por el momento, las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación y no dieron a conocer cuál habría sido el móvil detrás del asesinato de los músicos.

