Un cuadro de Frida Kahlo podría romper un récord en subasta: cuántos millones piden por "El sueño"

La artista mexicana podría convertirse en la mujer más valorada de la historia con la subasta de su obra que será ofrecida por Sotheby’s en noviembre próximo.

El cuadro “El sueño (La cama)” podría superar los 60 millones de dólares en Sotheby’s y convertir a Frida Kahlo en la mujer artista más valorada de la historia.

La casa de subastas Sotheby’s anunció que pondrá a la venta la pintura El sueño (La cama) de Frida Kahlo, valorada entre 40 y 60 millones de dólares, una cifra que podría romper varios récords en el mundo del arte. La obra será parte de una importante venta de arte surrealista que se celebrará en noviembre en la ciudad de Nueva York.

El cuadro, realizado por Kahlo en la década de 1940, representa a la artista durmiendo sobre una cama flotante, rodeada de nubes, ramas de árboles y un esqueleto adornado con flores y dinamita. Esta poderosa imagen onírica es considerada una de las piezas más personales y simbólicas de la artista mexicana, y refleja los temas recurrentes de su obra: el dolor, la muerte y la identidad.

pintura la cama de frida kalo
La obra surrealista se exhibe en Londres antes de viajar a Nueva York, donde será subastada junto a piezas de Dalí, Magritte y otros grandes del siglo XX.

¿Récord en puerta para una artista mujer?

Actualmente, el récord de la obra más cara de Frida Kahlo lo ostenta Diego y yo, vendida por 34,9 millones de dólares en 2021. A nivel global, el récord para una mujer artista lo mantiene Georgia O’Keeffe, con su pintura Jimson Weed/White Flower No.1, subastada por 44,4 millones de dólares en 2014.

De alcanzar su estimación máxima, El sueño (La cama) no solo superaría estos registros, sino que consolidaría a Kahlo como la mujer artista más cotizada del mercado del arte internacional.

casa de subastas Sotheby’s
Casa de subastas Sotheby’s.

Una subasta que reúne a los grandes del surrealismo

La subasta de Sotheby’s no solo destacará por la participación de Frida Kahlo. También incluirá obras de renombrados artistas surrealistas como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst e Yves Tanguy. Antes de llegar a Nueva York, la pintura se exhibe temporalmente en Londres y recorrerá otras ciudades como parte de una gira previa a la venta.

La cita en Nueva York marcará además la inauguración de la nueva sede de Sotheby’s en el edificio brutalista diseñado por Marcel Breuer, ubicado en el Upper East Side de Manhattan. La muestra estará abierta al público a partir del 8 de noviembre, fecha clave para el calendario de subastas de otoño.

Cabe recordar que noviembre es tradicionalmente uno de los meses más importantes para las casas de subastas como Sotheby’s y Christie’s, que concentran sus mejores lotes de arte moderno y contemporáneo. Sin embargo, categorías como los artículos deportivos y de lujo están comenzando a ganar terreno en estas temporadas de alta demanda.

