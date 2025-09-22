22 de septiembre de 2025 - 13:16

Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron a Palestina: qué significa que lo reconozcan como Estado

Los tres países se suman a más de 150 naciones que ya reconocen el Estado palestino. Aumenta la presión internacional sobre Israel y se abre un nuevo escenario diplomático para Palestina.

Más reconocimientos a Palestina como Estado

Más reconocimientos a Palestina como Estado

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este domingo el reconocimiento formal del Estado de Palestina, con el objetivo de “revivir la esperanza de la paz” en Medio Oriente a través de la solución de dos Estados: "Un Israel seguro junto a un Estado palestino viable".

Leé además

Israel bombardeó una mezquita del siglo XIII en la ciudad de Gaza

Bombardeos en Gaza: Israel destruyó una mezquita del siglo XIII

Por Redacción
Hamás rechazó una tregua parcial con Israel y exigió el cese total de la guerra en Gaza

Hamas publicó una foto que conmovió a todo el mundo: 48 rehenes retenidos en Gaza

Por Redacción Mundo

El mismo paso fue dado por los gobiernos de Canadá y Australia, que oficializaron el reconocimiento en comunicados casi simultáneos. Con este gesto, se suman a más de 150 países que ya reconocen a Palestina, entre ellos China, Rusia y Francia, lo que deja a Estados Unidos como el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que mantiene su rechazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Keir_Starmer/status/1969751392802750719&partner=&hide_thread=false

Hamás es una organización terrorista brutal. Nuestro llamado a una verdadera solución de dos Estados es exactamente lo contrario de su odiosa visión. Así que seamos claros. Esta solución no es una recompensa para Hamás, porque Hamás no puede tener futuro ni puede tener ningún papel en el Gobierno ni en la seguridad (de Gaza)”, aclaró Starmer, respondiendo a las críticas de Israel y de Washington.

Qué significa reconocer al Estado Palestino

El reconocimiento internacional de un Estado es la constatación oficial de que cumple con los criterios básicos establecidos en el derecho internacional: una población permanente, territorio definido, gobierno propio y la capacidad de mantener relaciones exteriores.

En el caso de Palestina, pese a las fronteras en disputa y la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza, la Autoridad Palestina (AP) funciona como organismo gubernamental con representación internacional. Por eso, el reconocimiento de otros países implica establecer relaciones diplomáticas directas y validar su derecho a la autodeterminación.

Palestina firmó su adhesión a la Corte Penal Internacional
Palestina suma m&aacute;s reconocimientos como Estado

Palestina suma más reconocimientos como Estado

Esta decisión también puede generar revisiones en los acuerdos bilaterales con Israel, para evitar violaciones al derecho internacional, y presionar a que las políticas comerciales, sociales y culturales se ajusten al respeto de los territorios palestinos.

Por ejemplo, si un aspecto del comercio ayuda a Israel a violar los derechos de un Estado palestino, entonces la nación que lo reconoce tendría que cesar ese intercambio.

Cambio en las relaciones internacionales con Palestina e Israel

La decisión de Reino Unido, Canadá y Australia refuerza y alimenta la tendencia mundial en la diplomacia global. Se sumarían China y Rusia en el reconocimiento de un Estado palestino, por lo que solo Estados Unidos queda como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU en contra del reconocimiento.

A su vez, Palestina mantiene el estatus de observador en la ONU, sin poder pleno como Estado miembro, situación que no cambiará mientras Washington mantenga su veto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Donald Trump y la viuda de Charlie Kirk en el funeral del activista

Funeral de Charlie Kirk: Trump lo proclamó "héroe nacional" y la viuda perdonó al asesino

Por Redacción Mundo
Una imagen, proporcionada por la Oficina de Prensa de Vatican Media, muestra al Papa León XIV durante el Ángelus en la Plaza de San Pedro; Ciudad del Vaticano, 21 de septiembre de 2025.

El papa León XIV sigue reclamando paz en Medio Oriente: "Los pueblos necesitan paz, no venganza"

Por Redacción Mundo
Se produjo un ciberataque en los sistemas de facturación de terminales de aeropuertos europeos. Lo que ha generado demoras y cancelaciones de vuelos.

Ciberataque en aeropuertos europeos: hackers irrumpieron el sistema informático y miles de vuelos fueron afectados

Por Redacción Mundo
La vivienda de tía Zhang que se convirtió en la obstrucción y causó un retraso de dos años y pérdidas millonarias.

Se niega a dejar su propiedad y retrasa un proyecto ferroviario de 5.200 millones de dólares

Por Redacción Mundo