Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron a Palestina: qué significa que lo reconozcan como Estado

El primer ministro del Reino Unido , Keir Starmer , anunció este domingo el reconocimiento formal del Estado de Palestina , con el objetivo de “revivir la esperanza de la paz” en Medio Oriente a través de la solución de dos Estados : "Un Israel seguro junto a un Estado palestino viable ".

El mismo paso fue dado por los gobiernos de Canadá y Australia , que oficializaron el reconocimiento en comunicados casi simultáneos. Con este gesto, se suman a más de 150 países que ya reconocen a Palestina, entre ellos China, Rusia y Francia , lo que deja a Estados Unidos como el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que mantiene su rechazo.

“ Hamás es una organización terrorista brutal . Nuestro llamado a una verdadera solución de dos Estados es exactamente lo contrario de su odiosa visión. Así que seamos claros. Esta solución no es una recompensa para Hamás , porque Hamás no puede tener futuro ni puede tener ningún papel en el Gobierno ni en la seguridad (de Gaza)”, aclaró Starmer, respondiendo a las críticas de Israel y de Washington.

El reconocimiento internacional de un Estado es la constatación oficial de que cumple con los criterios básicos establecidos en el derecho internacional: una población permanente , territorio definido , gobierno propio y la capacidad de mantener relaciones exteriores .

En el caso de Palestina, pese a las fronteras en disputa y la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza, la Autoridad Palestina (AP) funciona como organismo gubernamental con representación internacional. Por eso, el reconocimiento de otros países implica establecer relaciones diplomáticas directas y validar su derecho a la autodeterminación .

Esta decisión también puede generar revisiones en los acuerdos bilaterales con Israel, para evitar violaciones al derecho internacional, y presionar a que las políticas comerciales, sociales y culturales se ajusten al respeto de los territorios palestinos.

Por ejemplo, si un aspecto del comercio ayuda a Israel a violar los derechos de un Estado palestino, entonces la nación que lo reconoce tendría que cesar ese intercambio.

Cambio en las relaciones internacionales con Palestina e Israel

La decisión de Reino Unido, Canadá y Australia refuerza y alimenta la tendencia mundial en la diplomacia global. Se sumarían China y Rusia en el reconocimiento de un Estado palestino, por lo que solo Estados Unidos queda como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU en contra del reconocimiento.

A su vez, Palestina mantiene el estatus de observador en la ONU, sin poder pleno como Estado miembro, situación que no cambiará mientras Washington mantenga su veto.