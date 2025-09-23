23 de septiembre de 2025 - 10:06

Venecia vuelve a cobrar entrada a turistas: cuánto habrá que pagar

A partir de abril del 2026, la ciudad cobrará una tarifa a los visitantes de un día durante los fines de semana. La medida busca equilibrar el flujo de turistas y preservar el patrimonio de la ciudad.

Venecia

Venecia 

Foto:

Por Redacción Mundo

La ciudad de Venecia anunció que volverá a cobrar la tasa para los turistas a partir de 2026. El objetivo principal es desincentivar a los visitantes de paso, que a menudo desbordan los estrechos callejones de la ciudad y contribuyen poco a su economía.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció al Estado de Palestina.

Francia reconoció a Palestina en la ONU y pidió concretar "la solución de dos Estados"

Por Redacción Mundo
Donald Trump junto a Robert F. Kennedy Jr.

Polémico anuncio de Donald Trump: vincularán al paracetamol con la causa del autismo

Por Redacción Mundo

La medida, que se aplicará los fines de semana de abril, mayo, junio y julio, busca controlar el masivo flujo de visitantes y mitigar la presión que ejerce el turismo de un día sobre la infraestructura y la vida de los residentes.

El ayuntamiento de Venecia confirmó que la tasa, introducida de manera experimental en 2025, se ampliará a 60 días en el próximo año. La tasa, cuyo costo aún no ha sido definido, estará en vigor en un horario específico: de 8:30 a 16:00 horas. Fuera de este horario, el acceso a la ciudad es gratuito.

Para visitar Venecia habrá que pagar entrada
Para visitar Venecia habrá que pagar entrada
Para visitar Venecia habrá que pagar entrada

Fechas clave para 2026

El sistema de cobro estará activo los viernes, sábados y domingos en los siguientes meses:

  • Abril: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

  • Mayo: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31.

  • Junio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28.

  • Julio: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26.

Venecia cobrará una entrada a sus visitantes
Venecia cobrar&aacute; una entrada a sus visitantes

Venecia cobrará una entrada a sus visitantes

Quiénes no pagarán la tasa para entrar a Venecia

Aunque el objetivo es reducir el turismo de un día, la medida contempla una serie de exenciones para evitar afectar a los residentes y otros visitantes. Están exentos del pago:

  • Residentes y venecianos de nacimiento.

  • Estudiantes y trabajadores en la ciudad.

  • Turistas que cuenten con una reserva de hotel u otro tipo de alojamiento.

Los visitantes deberán "reservar" su visita a través de una plataforma específica y recibirán un código QR que será verificado en siete puntos de acceso de la ciudad, incluyendo la principal estación de tren.

