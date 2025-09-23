Venecia vuelve a cobrar entrada a turistas: cuánto habrá que pagar

La ciudad de Venecia anunció que volverá a cobrar la tasa para los turistas a partir de 2026 . El objetivo principal es desincentivar a los visitantes de paso, que a menudo desbordan los estrechos callejones de la ciudad y contribuyen poco a su economía.

La medida, que se aplicará los fines de semana d e abril, mayo, junio y julio , busca controlar el masivo flujo de visitantes y mitigar la presión que ejerce el turismo de un día sobre la infraestructura y la vida de los residentes.

El ayuntamiento de Venecia confirmó que la tasa, introducida de manera experimental en 2025, se ampliará a 60 días en el próximo año . La tasa, cuyo costo aún no ha sido definido, estará en vigor en un horario específico: de 8:30 a 16:00 horas. Fuera de este horario, el acceso a la ciudad es gratuito.

El sistema de cobro estará activo los viernes, sábados y domingos en los siguientes meses:

Para visitar Venecia habrá que pagar entrada

Quiénes no pagarán la tasa para entrar a Venecia

Aunque el objetivo es reducir el turismo de un día, la medida contempla una serie de exenciones para evitar afectar a los residentes y otros visitantes. Están exentos del pago:

Residentes y venecianos de nacimiento.

Estudiantes y trabajadores en la ciudad.

Turistas que cuenten con una reserva de hotel u otro tipo de alojamiento.

Los visitantes deberán "reservar" su visita a través de una plataforma específica y recibirán un código QR que será verificado en siete puntos de acceso de la ciudad, incluyendo la principal estación de tren.