Guerra energética: Putin afirma que cortará el gas y el petróleo a Europa si ponen tope a los precios

Rusia está dispuesta a cumplir sus contratos pero no suministrará ni gas, ni petróleo, ni carbón en detrimento de sus intereses, alertó hoy el presidente ruso, Vladímir Putin, ante las propuestas del G7 y de la Unión Europea de poner un tope a los precios del crudo y gas rusos.

“Existen compromisos establecidos en los contratos de suministro. Y si se toma algún tipo de medida política que contradiga los contratos, simplemente no los cumpliremos”, dijo en el VII Foro Económico Oriental en Vladivostok, capital del lejano oriente ruso. Putin recalcó que Rusia no suministrará “absolutamente nada si esto contradice nuestros intereses, en este caso económicos, no suministraremos ni gas, ni petróleo, ni carbón”.

Putin tachó poco antes de “tontería” e iniciativa “sin futuro” los planes de la Unión Europea (UE) de limitar el precio del gas ruso, aduciendo que únicamente provocará un incremento del costo. “Es una tontería. Los intentos de limitar el precio del gas en Europa únicamente provocarán un aumento de los precios”, dijo durante su intervención en el Foro.

Además, culpó del dramático aumento de los precios de 300 a 3.000 euros por cada mil metros cúbicos de gas a los clientes europeos del consorcio ruso Gazprom, que les ofreció contratos con precios fijos a largo plazo, pero Europa optó por el mercado al contado. “Ellos mismos han creado el problema y ahora no saben qué hacer. Se han arrinconado en un atolladero sancionador”, dijo.

Foro Económico Oriental en Vladivostok

Recordó que durante décadas la UE contó con una “ventaja competitiva” gracias a los hidrocarburos rusos, ya que es mucho más rentable que el gas natural licuado de EE.UU. “Si quieren renunciar a esa ventaja, nosotros no nos indignamos”, dijo. Agregó que el mercado europeo ha dejado de ser “premium” y que incluso EE.UU. ha comenzado a suministrar su gas a otras regiones.

Subrayó que Rusia “no tiene problemas” para exportar sus hidrocarburos, ya que “la demanda en los mercados mundiales muy alta” y puso como ejemplo a China, cuya economía crece igual que la necesidades energéticas. “Estamos dispuestos a satisfacer la creciente demanda de todos aquellos que quieran trabajar con nosotros”, señaló.

También negó que utilice la energía como arma contra Europa. “Nord Stream está prácticamente cerrado ahora y todos dicen que Rusia utiliza esto como un arma. Es un sinsentido y una tontería”, recalcó. Precisó que fue Ucrania quien cortó una línea del gas ruso que pasa por el país por “no poder controlarla” debido al conflicto militar ruso, mientras que Polonia sancionó el gasoducto Yamal. “¿Quién lo hizo? ¡Ellos!”, agregó.

El viernes pasado Rusia suspendió indefinidamente el flujo de gas a Europa a través del Nord Stream, que conecta Rusia con Alemania por debajo del mar Báltico, tras alegar una fuga de aceite en la única turbina aún en funcionamiento en la estación compresora de Portovaya, en la región de Leningrado.

Sobre las acusaciones de utilizar la energía como arma, Putin fue contundente: “No, no es un arma, ¡ellos mismos se han arrinconado por las sanciones!”, recalcó. También dijo que estaba dispuesto a reanudar el Nord Stream 2, pero que este gasoducto también está sancionado. Sobre esta infraestructura aseguró que Moscú está dispuesto a abrir la llave del gas por esas tuberías con destino a Alemania “mañana mismo”.