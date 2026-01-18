Ganó la lotería, el Estado retuvo su premio y descubrió un error de identidad de hace 10 años

Carl McCain ganó en la Mega Millions, pero al intentar cobrar, el sistema retuvo su dinero por una deuda ajena vinculada a su identidad. Un caso que alerta al mundo.

Ganó la lotería, pero el Estado se quedó con el premio por un error administrativo.

Un hombre en Carolina del Norte, Estados Unidos, vivió una montaña rusa emocional tras ganar la lotería de Mega Millions. Lo que debía ser un festejo se convirtió en una batalla legal cuando el Estado retuvo su premio para pagar deudas que, según los registros oficiales, estaban vinculadas a su número de seguro social.

El choque contra el sistema: cuando los datos fallan Carl McCain, residente de Timberlake, acertó cuatro números en el sorteo del 4 de noviembre, lo que gracias a un multiplicador le otorgó un premio de 800 dólares. Sin embargo, la alegría se esfumó al llegar a las oficinas de la Lotería de Educación de Carolina del Norte en Raleigh. En lugar de un cheque, recibió documentos que explicaban que, según la ley estatal, sus ganancias serían destinadas a saldar deudas pendientes con agencias gubernamentales.

image La sorpresa de McCain fue total cuando le informaron que debía dinero en los condados de Lenoir y Wayne, lugares donde nunca había vivido ni conocía a nadie. Al intentar resolver el conflicto, se encontró con un muro burocrático. "Nunca estuve allí antes", reclamó el ganador. Lo más inquietante surgió cuando, al verificar sus datos, los funcionarios le confirmaron que, aunque su número de seguro social coincidía, el nombre asociado a esa deuda era el de otra persona.

Este hecho no solo bloqueó su dinero, sino que reveló una falla de seguridad en el sistema de datos que había persistido por años sin que él lo supiera. McCain pasó más de un mes realizando llamadas y enviando pruebas de su identidad, pero las autoridades de los condados involucrados no le daban una respuesta clara, alegando que el caso seguía bajo investigación.

image La resolución del misterio y el riesgo de los datos personales Desesperado ante la falta de avances, McCain decidió recurrir a la prensa para que su caso tomara relevancia pública. Fue recién tras la intervención de un equipo de investigación periodística que los representantes del condado de Lenoir aceleraron el proceso. Según explicaron las autoridades más tarde, la deuda vinculada a su identidad tenía más de diez años de antigüedad y podría haberse tratado de un caso de identidad equivocada o error administrativo.