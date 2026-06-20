20 de junio de 2026 - 15:25

España: discutió con su compañero de casa por prender el lavarropas en la madrugada y lo apuñaló

La víctima sufrió una herida en el abdomen y debió ser asistida por los servicios de emergencia. El agresor fue detenido por tentativa de homicidio.

La Policía de España detuvo a un joven por apuñalar a su compañero de casa que quiso poner un lavarropas en la madrugada

La Policía de España detuvo a un joven por apuñalar a su compañero de casa que quiso poner un lavarropas en la madrugada

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WEB
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un impactante hecho conmocionó a los vecinos del municipio de Móstoles, en España, cuando un joven paraguayo de 28 años apuñaló a su compañero de piso tras una fuerte discusión en el departamento por el ruido de un lavarropas.

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Según informaron medios locales, el episodio tuvo lugar el pasado domingo a las 2.15 de la madrugada, cuando la Policía recibió el aviso de que un joven fue herido con un arma blanca, en un domicilio de la calle Nardo.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima en la calle junto a su pareja, con la ropa ensangrentada y una herida en el lado derecho del abdomen.

Una pelea que terminó de la peor manera

Según trascendió, los dos jóvenes son oriundos de Paraguay y vivían juntos en un departamento. Esa anoche, la víctima de 26 años encendió el lavarropas a altas horas de la madrugada, acción que generó una violenta reacción de su compañero de 28 años.

Policia de España
Discutió con su compañero de piso por encender el lavarropas en la madrugada y lo apuñaló | Imagen ilustrativa

Discutió con su compañero de piso por encender el lavarropas en la madrugada y lo apuñaló | Imagen ilustrativa

En medio de una discusión por el ruido del aparato, el atacante tomó un cuchillo y apuñaló a su compañero en el abdomen. La pareja de la víctima, quien también residía en la vivienda, fue testigo de la situación y auxilió al joven herido, quien pudo salir del departamento y esperar en la calle a los servicios de emergencia.

La Policía ingresó al departamento y encontró en la cocina el cuchillo presuntamente utilizado en el ataque. El sospechoso quedó detenido esa noche como presunto autor del delito de tentativa de homicidio y fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas de la pelea, la secuencia de la agresión y si existían o no conflictos previos entre la víctima y el atacante.

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