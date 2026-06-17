El expresidente español Zapatero defendió su inocencia: "Se me acusa de muy graves delitos que no cometí"

José Luis Rodríguez Zapatero defendió nuevamente su inocencia tras prestar declaración este miércoles ante la Audiencia Nacional. El expresidente español está imputado por posibles irregularidades relacionadas con la concesión de ayudas en 2021 a la aerolínea Plus Ultra, así como la posesión de joyas de origen no justificado.

Tras escuchar al expresidente, el juez José Luis Calama señaló que existen indicios racionales de criminalidad por los que imputó a Zapatero, aunque no le impuso ninguna medida cautelar.

La investigación busca aclarar si la ayuda de 53 millones de euros en 2021 del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra, para reflotarla tras la crisis de la pandemia, fue utilizada para blanquear dinero y el pago de comisiones ilegales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Rodríguez Zapatero mantuvo una intensa actividad de mediación en Venezuela, país al que vuela Plus Ultra, y el juez sospecha que fue clave para que la aerolínea lograse esos fondos públicos.

El expresidente negó haber influido en la concesión de la ayuda o haber contactado a autoridades para favorecer su aprobación. También negó todo contacto directo con Plus Ultra, según fuentes presentes en la declaración.

El juez José Luis Calama abandona la Audiencia Nacional tras casi tres horas de declaración como investigado del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, en la que ha negado de plano haber ejercido ninguna influencia en favor de la aerolínea.

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido”, señaló Rodríguez Zapatero en un comunicado emitido tras su declaración. “Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”, señaló.

Esta es la primera vez en democracia que un expresidente de España acude a declarar como imputado ante la Audiencia Nacional.

El juez Calama citó a Rodríguez Zapatero para dar explicaciones respecto de las dos investigaciones en curso. La primera busca dirimir si el extitular del Ejecutivo español es responsable o no de los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal en relación con el rescate de US$ 61,75 millones que el Gobierno concedió en 2021 a la aerolínea Plus Ultra para mitigar el impacto de la pandemia de covid-19.

La segunda se refiere a la posible comisión de delitos fiscales y de contrabando relacionados con las joyas que agentes de la Policía Nacional hallaron el pasado 19 de mayo al registrar su oficina localizada en la calle Ferraz, en Madrid. La justicia sospecha que no habrían sido declaradas ante las autoridades competentes.