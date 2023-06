Erdogan insiste en exigir que Suecia enfrente al terrorismo antes de ingresar a la OTAN

Si se espera que Türkiye responda a las expectativas de candidatura de la OTAN de Suecia, Estocolmo debe hacer su parte en el asunto del terrorismo antes de la cumbre de la alianza, dijo este miércoles 14 de junio el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

”La Cumbre de la OTAN se llevará a cabo en Vilnius (Lituania). Si Dios quiere, a menos que suceda algo extraordinario, asistiré”, señaló a los periodistas. ”Que Suecia tenga expectativas no significa que cumpliremos con ellas. Para que podamos cumplir con estas expectativas, en primer lugar, Suecia debe hacer su parte”, dijo Erdogan. Sus comentarios se produjeron en el avión presidencial que regresaba de su primera gira por el extranjero tras su reelección a la República Turca del Norte de Chipre y Azerbaiyán, respectivamente.

El PKK se manifiesta en libertad en Suecia.

Erdogan recordó a los periodistas que tuvo una reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Estambul a principios de junio. ”Lo que le dijimos fue esto: si espera que respondamos a las expectativas de Suecia, en primer lugar, Suecia debe borrar lo que ha hecho esta organización terrorista. Mientras le expresábamos esto a Stoltenberg, en ese momento, lamentablemente, los terroristas se estaban manifestando en las calles de Suecia”, indicó el presidente turco.

En el camino hacia la membresía en la OTAN, Erdogan pidió a Estocolmo que intensifique la fuerza policial para evitar que los terroristas del PKK operen en ese país. ”¿Qué hacen las fuerzas policiales? El trabajo de las fuerzas policiales es detenerlos... Ya existen derechos otorgados a las fuerzas policiales en leyes y constituciones. Usen estos derechos. No usan estos derechos y vienen y nos dicen : ‘Trae a Suecia a la OTAN’”, lamentó el líder turco.

Un simpatizante del PKK quema el Sagrado Corán frente a la embajada de Turquía en Estocolmo, Suecia, en enero de 2023.

”¿Dónde está el pie antiterrorista de la OTAN? La alianza tiene que lidiar con esto primero. Si no soluciona esto, no podemos tratar a Suecia como el niño consentido en Vilnius”, dijo Erdogan. Agregó que Akif Cagatay Kilic, su principal asesor, preside este miércoles la cuarta reunión sobre un mecanismo conjunto permanente entre Türkiye, Finlandia, Suecia y la OTAN, donde dará el mensaje: “Esta es la opinión de nuestro presidente, definitivamente no esperen nada diferente en Vilnius”.

La reunión, que se lleva a cabo en Ankara, la capital turca, se produce antes de la cumbre de líderes de la OTAN que se celebrará del 11 y 12 de julio. Finlandia y Suecia solicitaron ser miembros de la OTAN poco después de que iniciara el conflicto en Ucrania en febrero de 2022. Aunque Türkiye aprobó la membresía de Finlandia en la OTAN, está esperando que Suecia cumpla con un memorando trilateral firmado en junio pasado en Madrid para abordar las preocupaciones de seguridad de Ankara sobre el terrorismo.

Suecia aprobó una ley antiterrorista en noviembre, con la esperanza de que Ankara aprobara la oferta de Estocolmo para unirse a la OTAN. La nueva ley, vigente a partir del 1 de junio, permite a las autoridades enjuiciar a las personas que apoyan a los grupos terroristas.