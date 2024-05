El Papa Francisco, preocupado, instó a rezar “por la paz en este tiempo de guerra mundial”

En una emotiva audiencia pública celebrada este miércoles en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco hizo un ferviente llamado a la comunidad internacional para rezar por la paz en el contexto de lo que describió como una “guerra mundial”. El Sumo Pontífice recordó específicamente a los países que actualmente sufren conflictos armados.

“No olvidemos la atormentada Ucrania, que tanto está sufriendo. No olvidemos Palestina, Israel. Que pare esta guerra. No olvidemos Birmania y no olvidemos tantos países en guerra”, expresó el Papa Francisco frente a miles de fieles congregados.

El Papa llegó a la plaza a bordo del papamóvil, acompañado de cuatro niños, y saludó a los fieles que abarrotaron el lugar como cada miércoles. En su catequesis, Francisco destacó la importancia de la humildad, calificándola como “fuente de la paz en el mundo y en la Iglesia”.

El Papa Francisco llegando a la audiencia pública en la plaza de San Pedro de hoy.

“Hermanos y hermanas, les pedimos que recen por la paz en este tiempo de guerra mundial”, agregó el Pontífice, destacando la necesidad de la oración en estos tiempos convulsos.

Luego reflexionó sobre cómo la humildad puede ser un antídoto contra la guerra, la discordia y la división, afirmando que para “librarnos del demonio de la soberbia” basta con “mirar un cielo estrellado para redescubrir la justa medida de nuestra existencia”. “La ciencia moderna nos permite ampliar mucho más el horizonte y sentir aún más el misterio que nos rodea y habita”, añadió.

En su mensaje final, Francisco reiteró su llamamiento: “Recemos por la paz. Necesitamos la paz. El mundo está en guerra”, concluyó.