Una actriz y exmodelo de Playboy confesó que robó un objeto de la habitación del Papa Francisco

La actriz Jenny McCarthy, ex esposa de Jim Carrey, ex modelo de Playboy y actual jueza del exitoso programa “The Masked Singer” fue invitada al podcast Let’s Talk Off Camera con Kelly Ripa, dónde confesó entre otras cosas que robó un objeto de la habitación del sumo pontífice, Francisco.

McCarthy confesó a la presentadora: “Tomé una cruz del Vaticano y se la di a mi madre”. Luego añadió que su madre le señaló: “¿Sabes? Esto no está bien”. La ex modelo de la revista erótica admitió que no fue ella personalmente quien tomó el objeto, sino una de sus amigas que la acompañó a un evento.

“Me invitaron cuando estaba en Italia, estaba allí para una fiesta de anteojos o algo así, y me dijeron: ‘¿Quieres ir a conocer al Papa? En realidad, el Papa no está en la ciudad, pero podemos ir a su apartamento’. Yo les dije: ‘¿Qué?’ Así que fuimos, literalmente a medianoche entramos en la parte trasera del Vaticano y entré en su apartamento y en sus pasillos”, contó la ex modelo.

Además habló de la riqueza que tiene el Vaticano en su interior y lo que le gustaría hacer para ayudar a las personas que no cuentan con esos recursos. “Déjame decirte una cosa, el apartamento del papa, entras por la primera puerta y todo lo que puedo pensar es que en el pasillo están estos querubines tallados en piedra en el techo llenos de oro. Yo digo, simplemente necesitamos sacar un pedazo del brazo y podríamos alimentar a todo un país”.

“Solo puedo pensar que hay demasiado dinero en el Vaticano y hay niños en Yemen muriéndose de hambre”, sentenció.

La esposa actual de Donnie Wahlberg fue criada en la fe católica. Según la revista People, la modelo afirmó que su fe fue fundamental para conocer a su actual esposo, durante una entrevista en The Kelly Clarkson Show en abril.