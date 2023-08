El Papa criticó la difusión de noticias falsas y detalló los cuatro pecados del periodismo: “El primero es la desinformación”

El Papa Francisco mostró su preocupación este sábado ante la posibilidad de que la “desinformación” y las noticias falsas, que considera como el “primer pecado del periodismo”, busquen influir en la opinión pública. “La desinformación es el primer pecado, el primer error, digámoslo así, del periodismo”, afirmó el pontífice.

Y agregó: “La desinformación es uno de los pecados del periodismo, que son cuatro: la desinformación, cuando un periodista no informa o informa mal; la calumnia; la difamación, que es diferente de la calumnia pero destruye; y el cuarto es (...) el amor al escándalo”.

El papa hizo una petición al mundo de la información: "Ayúdenme a relatar el Sínodo sin eslóganes". Foto: Vatican News

Cabe mencionar que sus dichos se dieron durante un acto celebrado en el Vaticano para la entrega de un premio de periodismo a reporteros italianos. En el lugar, el pontífice argentino insistió en que “las manipulaciones” que más le preocupan son las que buscan “orientar la opinión pública”.

A través de un comunicado del Vaticano, donde se cita a Francisco, de 86 años, se hizo un llamado a la “responsabilidad” en momentos en que “Europa atraviesa una situación dramática, con la guerra en Ucrania que continúa”. “Mi esperanza es que se dé espacio a las voces de la paz, a quienes están comprometidos con poner fin a este conflicto como a tantos otros”, insistió el Papa.

EL PAPA RECIBIÓ EL PREMIO “ES PERIODISMO”

Según consignó Clarín, el premio “Es periodismo” fue concedido al Papa Francisco, quien lo recibió esta mañana en el Palacio Apostólico Vaticano. “Deben saber que, incluso antes de ser obispo de Roma, solía rechazar la oferta de premios. Nunca recibí ninguno, no quería”, aseguró el pontífice.

Y sumó: “Seguí haciéndolo incluso como Papa, pero hay una razón que me impulsó a aceptar el de ustedes, y es la urgencia de una comunicación constructiva, que favorezca la cultura del encuentro y no de la confrontación; la cultura de paz y no de guerra; la cultura de la apertura a los demás y no de los prejuicios”.

Luego, Francisco les habló a los periodistas que decidieron premiarlo: “Ustedes son todos ilustres exponentes del periodismo italiano. Permítanme, pues, confiarles una esperanza y también dirigirles con franqueza una petición de ayuda. Pero no les pido dinero, no ­Tranquilos!”

El papa Francisco junto a un grupo de los 800.000 fieles que lo fueron a ver en un evento anterior. Foto: Twitter / @pablodemendoza_

Y continuó: “La esperanza es que, hoy, en una época en la que todo el mundo parece comentarlo todo, incluso independientemente de los hechos y a menudo incluso antes de haberse informado, el principio de la realidad sea redescubierto y cultivado una y otra vez”.

De esta manera, Francisco advirtió que “la realidad es siempre superior a la idea, siempre: la realidad de los hechos, el dinamismo de los hechos; que nunca son inmóviles y siempre evolucionan, hacia el bien o hacia el mal, para no correr el riesgo de que la sociedad de la información se convierta en una sociedad de desinformación”.

“Me preocupan, por ejemplo, las manipulaciones de quienes egoístamente propagan noticias falsas para orientar la opinión pública. Por favor, no cedamos a la lógica del enfrentamiento, no nos dejemos influenciar por el discurso de odio. En la situación dramática que vive Europa, con la persistencia de la guerra en Ucrania, estamos llamados a un salto de responsabilidad”, remarcó el papa.

