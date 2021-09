EEUU ayudará a Australia a dotarse de submarinos nucleares en nueva alianza Indo-Pacífico

El primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció el miércoles que Australia construirá submarinos de propulsión nuclear en una nueva asociación estratégica con Estados Unidos y Reino Unido.

”Tenemos la intención de construir estos submarinos en Adelaide, Australia, en estrecha cooperación con Estados Unidos y el Reino Unido”, dijo, en una videoconferencia con el primer ministro británico Boris Johnson y el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. El funcionario de la administración de Biden dijo que la alianza de “democracias marítimas” combinará las fuerzas de los tres países en “cibernética, inteligencia artificial -particularmente inteligencia artificial aplicada-, tecnologías cuánticas y algunas capacidades submarinas”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro británico, Boris Johnson, y el primer ministro australiano, Scott Morrison. Gentileza / rtve

Los submarinos no están destinados a portar armas nucleares, aseguraron los líderes, al lanzar el histórico pacto de seguridad trilateral denominado AUKUS. La primera iniciativa de AUKUS será “apoyar el deseo de Australia de adquirir submarinos de propulsión nuclear”, dijo el funcionario estadounidense, enfatizando que esto no significa armas nucleares. ”Australia no busca ni buscará armas nucleares. Se trata de submarinos de propulsión nuclear”.

Morrison dijo que “los representantes técnicos y navales de las tres naciones pasarán los próximos 18 meses decidiendo cómo llevar a cabo esto para Australia y trabajarán juntas para buscar la mejor manera de avanzar para lograr esto”. ”Esto incluirá un examen intenso de lo que debemos hacer para cumplir con nuestras responsabilidades de administración nuclear aquí en Australia”, indicó.

La energía nuclear ha sido muy controvertida en Australia y Canberra prohibió formalmente su uso en 1998, aunque el país tiene ricos depósitos de uranio.

El anuncio se produce cuando Australia ha estado impulsando el gasto en defensa ante una China en rápido crecimiento y más asertiva. Morrison dijo que la nueva asociación trilateral se forjó en una región del Indo-Pacífico “más compleja” y ayudaría a “enfrentar estos desafíos”.

El funcionario de la administración Biden subrayó repetidamente hasta qué punto es “única” la decisión, dado que Reino Unido es el único otro país al que Estados Unidos ha ayudado a construir una flota nuclear. ”Esta tecnología es extremadamente sensible”, dijo el funcionario. “Vemos esto como algo único”.

No quedó claro de inmediato qué significaba el anuncio para un acuerdo de submarinos con Francia por 90.000 millones de dólares australianos (USD 66.000 millones) que busca reemplazar la vieja flota de submarinos de clase Collins de Australia. El convenio con el Naval Group de Francia para construir 12 submarinos Attack Class de última generación tiene un retraso de años, está muy por encima del presupuesto y se ha enredado en la política interna australiana. En junio, Macron prometió un compromiso “total y completo” con el acuerdo. Pero un alto funcionario de defensa australiano dijo casi al mismo tiempo que Australia estaba considerando activamente un “Plan B”.