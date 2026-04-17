Un australiano de 91 años conquistó el récord Guinness como el abuelo primerizo más longevo de la historia

El pasado 14 de abril de 2026, la organización de los Récord Guinness oficializó una marca sin precedentes: Charles Smith , residente de Brisbane, Australia, fue certificado como el abuelo primerizo de mayor edad jamás registrado.

Una abuela de 85 años respondió una pregunta sobre sus mayores miedos y se hizo viral: "Estoy esperando..."

El hito se consolidó originalmente el 29 de agosto de 2025, fecha en la que nació su nieta Isla, cuando Charles tenía exactamente 91 años y 209 días .

La noticia llegó como una completa sorpresa para el protagonista. Su hijo, Ashley, y su nuera, Hanna, gestionaron la inscripción del récord sin informarle. La sorpresa se materializó cuando le entregaron el certificado oficial. Charles simplemente disfrutaba de la experiencia de conocer a su primera nieta sin ser consciente de la relevancia estadística de su edad.

La historia de los Smith es el resultado de una suma de paternidades tardías que hoy es tendencia en el mundo: Charles fue padre de Ashley a los 55 años , y su hijo también esperó a la adultez para recibir a Isla. Este intervalo de 91 años entre generaciones ha creado una conexión que Charles describe como "magia absoluta" .

Al conocer a la pequeña, Charles supo que quería una relación especial, por lo que eligió ser llamado "Poppy", rechazando términos que considera más comunes como abuelito.

"Lo único que puedo decir es que la cogí y no quería soltarla", declaró Smith a los medios oficiales del Guinness, añadiendo con humor: "Excepto a la hora de cambiarle el pañal".

A sus 92 años, la edad no parece ser un obstáculo para Charles. Tras una carrera profesional dedicada a la promoción de eventos de automovilismo, como el Gran Premio de Australia, y tras haber cumplido con el servicio militar, hoy disfruta de una jubilación sumamente activa.

Lejos de la vida sedentaria, Smith vive solo y conduce su propia casa rodante por el interior de Australia, además de salir a navegar en barco por la Bahía de Moreton.

Su hijo Ashley destaca que su independencia es lo más impresionante: "Está más activo que nunca. Tiene siempre una actitud positiva y un gran círculo de amigos". Según bromea su familia, el secreto de su energía inagotable podría estar en su actitud y en la gran cantidad de té que consume diariamente.