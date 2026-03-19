19 de marzo de 2026 - 15:15

Una abuela de 85 años respondió una pregunta sobre sus mayores miedos y se hizo viral: "Estoy esperando..."

La mujer participó de una encuesta para un medio de comunicación y su respuesta generó comentarios en las redes sociales.

Viral: le preguntaron por sus mayores miedos y su respuesta sorprendió a todos

Viral: le preguntaron por sus mayores miedos y su respuesta sorprendió a todos

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Por Redacción

El miedo es una emoción que atraviesa a todas las personas por igual y hay algunos que suelen repetirse entre la gente, tales como la soledad, las enfermedades o las pérdidas. Sin embargo, cuando se pregunta por los miedos, las respuestas pueden ser variadas o incluso hay quienes prefieren responder con humor o ironía.

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Este fue el caso de una mujer de 85 años en España, que dijo lo que pensaba al respecto y se hizo viral en redes sociales. El video alcanzó miles de vistas y generó diversos comentarios entre los usuarios.

Cuál es tu mayor miedo: la respuesta que fue viral

Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España (CIS) reveló que el mayor miedo de los españoles es el perder a un ser querido, seguido por el temor a presentar problemas de salud. Para saber más sobre el tema, el medio de comunicación Canal Extremadura realizó una encuesta en la calle y les preguntó a los transeúntes por sus mayores miedos.

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En ese momento, el periodista se encontró con una mujer de 85 años que paseaba con su nieta, y les hizo la misma pregunta a ambas. La joven respondió que le preocupaba mucho la economía, mientras que su abuela sorprendió con su respuesta.

"A mi nada, tengo 85 años y estoy esperando mi muerte", contestó. La joven se mostró sorprendida y consideró exagerada la respuesta de su abuela, a lo que la señora afirmó "Estoy diciendo la verdad"

La reacción de la mujer generó risas entre el periodista y la joven, y poco tiempo después se viralizó en las redes sociales. Entre los comentarios, hubo quienes consideraron divertida la opinón de la mujer, mientras que otros reflexionaban sobre sus palabras. "Es una llamada de auxilio de una abuela a la que le están sangrando la pensión. Quiere terminar con su calvario", comentó un usuario en X

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