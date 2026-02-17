17 de febrero de 2026 - 09:06

Eclipse solar anular, en vivo: cómo ver el "anillo de fuego" del 2026

Se trata del primer eclipse de 2026 y ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.

Redacción Mundo

Anillo de Fuego: cómo y dónde verlo

"Anillo de Fuego": cómo y cuándo se podrá ver el impactante eclipse solar desde Argentina

Se trata del primer eclipse de 2026 y ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero sin llegar a cubrirlo por completo. En esta ocasión, el satélite natural oculta el 96% de la superficie solar visible y deja un aro luminoso alrededor de su silueta: ese borde brillante es el que da nombre al fenómeno.

A diferencia de un eclipse total, nunca se produce oscuridad plena. Siempre permanece visible ese anillo de luz que lo vuelve tan llamativo y tan fotografiado en todo el mundo.

Dónde se ve el eclipse solar del 17 de febrero

La franja de anularidad, es decir, la zona exacta desde donde puede observarse el “anillo” completo, es estrecha: tiene unos 616 kilómetros de ancho y atraviesa regiones remotas de la Antártida y el océano Antártico.

Las mejores vistas se concentran en bases científicas que funcionan todo el año en el continente blanco, como la Estación Concordia, de gestión franco-italiana, y la Estación Mirny, en la Tierra de la Reina María.

En la principal base estadounidense, la Estación McMurdo, el fenómeno se observa como un eclipse parcial profundo, con un 86% del Sol cubierto.

Fuera de esa delgada franja, el eclipse es parcial y puede apreciarse en distintas regiones del hemisferio sur.

En la Isla Rey Jorge, el oscurecimiento alcanza el 83% alrededor de las 10.12 (hora local). En Ciudad del Cabo, el fenómeno se observa a las 06.17 con un 11% del Sol cubierto.

En el sur de África y el extremo austral de la Patagonia, el máximo estimado ronda el 40%.

En Argentina, el eclipse es parcial y se aprecia principalmente en el sur del país. En Ushuaia se registra uno de los mejores puntos de observación dentro del territorio nacional. También es visible en Río Gallegos y El Calafate, aunque con menor magnitud a medida que se avanza hacia el norte.

Horarios del eclipse solar anular del 17 de febrero

Eclipse parcial comienza a las:

06.56 en Argentina y Chile

Inicio de la fase anular:

08.42 en Argentina y Chile

Momento máximo:

09.12 en Argentina y Chile

Fin de la fase anular

09.41 en Argentina y Chile

Fin del eclipse parcial:

11.27 en Argentina y Chile

