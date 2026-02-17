Eclipse solar anular, en vivo: cómo ver el "anillo de fuego" del 2026

Este martes 17 de febrero, el cielo ofrece uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar anular, popularmente conocido como “Anillo de Fuego”.
Se trata del primer eclipse de 2026 y ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.
Se trata del primer eclipse de 2026 y ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero sin llegar a cubrirlo por completo. En esta ocasión, el satélite natural oculta el 96% de la superficie solar visible y deja un aro luminoso alrededor de su silueta: ese borde brillante es el que da nombre al fenómeno.
A diferencia de un eclipse total, nunca se produce oscuridad plena. Siempre permanece visible ese anillo de luz que lo vuelve tan llamativo y tan fotografiado en todo el mundo.
La franja de anularidad, es decir, la zona exacta desde donde puede observarse el “anillo” completo, es estrecha: tiene unos 616 kilómetros de ancho y atraviesa regiones remotas de la Antártida y el océano Antártico.
Las mejores vistas se concentran en bases científicas que funcionan todo el año en el continente blanco, como la Estación Concordia, de gestión franco-italiana, y la Estación Mirny, en la Tierra de la Reina María.
En la principal base estadounidense, la Estación McMurdo, el fenómeno se observa como un eclipse parcial profundo, con un 86% del Sol cubierto.
Fuera de esa delgada franja, el eclipse es parcial y puede apreciarse en distintas regiones del hemisferio sur.
En la Isla Rey Jorge, el oscurecimiento alcanza el 83% alrededor de las 10.12 (hora local). En Ciudad del Cabo, el fenómeno se observa a las 06.17 con un 11% del Sol cubierto.
En el sur de África y el extremo austral de la Patagonia, el máximo estimado ronda el 40%.
En Argentina, el eclipse es parcial y se aprecia principalmente en el sur del país. En Ushuaia se registra uno de los mejores puntos de observación dentro del territorio nacional. También es visible en Río Gallegos y El Calafate, aunque con menor magnitud a medida que se avanza hacia el norte.
Eclipse parcial comienza a las:
06.56 en Argentina y Chile
Inicio de la fase anular:
08.42 en Argentina y Chile
Momento máximo:
09.12 en Argentina y Chile
Fin de la fase anular
09.41 en Argentina y Chile
Fin del eclipse parcial:
11.27 en Argentina y Chile