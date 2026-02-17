Eclipse solar anular, en vivo: cómo ver el "anillo de fuego" del 2026

Se trata del primer eclipse de 2026 y ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.

Este martes 17 de febrero, el cielo ofrece uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar anular, popularmente conocido como “Anillo de Fuego”.

Se trata del primer eclipse de 2026 y ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero sin llegar a cubrirlo por completo. En esta ocasión, el satélite natural oculta el 96% de la superficie solar visible y deja un aro luminoso alrededor de su silueta: ese borde brillante es el que da nombre al fenómeno.

A diferencia de un eclipse total, nunca se produce oscuridad plena. Siempre permanece visible ese anillo de luz que lo vuelve tan llamativo y tan fotografiado en todo el mundo.

Dónde se ve el eclipse solar del 17 de febrero La franja de anularidad, es decir, la zona exacta desde donde puede observarse el "anillo" completo, es estrecha: tiene unos 616 kilómetros de ancho y atraviesa regiones remotas de la Antártida y el océano Antártico.

Las mejores vistas se concentran en bases científicas que funcionan todo el año en el continente blanco, como la Estación Concordia, de gestión franco-italiana, y la Estación Mirny, en la Tierra de la Reina María.