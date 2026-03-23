La ciencia explica por qué los días aparentan ser más cortos

Lejos de ser una percepción, la duración del día cambia por factores internos y externos que afectan la rotación de la Tierra, según la ciencia.

La ciencia aclara que a veces la Tierra gira un poco más rápido, a veces un poco más lento.

Aunque parezca imperceptible, la duración de los días en la Tierra no es siempre la misma. Durante décadas, la ciencia ha detectado pequeñas variaciones que modifican, aunque sea por milisegundos, el tiempo que tarda el planeta en completar una rotación.

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, estos cambios responden a múltiples factores que actúan tanto desde el interior del planeta como desde el espacio. La combinación de estos elementos explica por qué, en ciertos momentos, los días pueden volverse ligeramente más cortos.

días cortos Los aspectos más básicos de la vida están en constante evolución. WEB Qué factores internos hacen que la Tierra gire más rápido Uno de los elementos clave es la dinámica del núcleo terrestre. En el interior del planeta, el núcleo líquido y el sólido interactúan de formas complejas, generando variaciones en la velocidad de rotación. Estos movimientos internos pueden alterar levemente el equilibrio general de la Tierra. Otro factor importante es el deshielo de los casquetes polares. A medida que el hielo se derrite, el agua se redistribuye hacia los océanos. Este cambio en la distribución de masa afecta la rotación del planeta, ya que modifica cómo se reparte el peso sobre su superficie. Este fenómeno se puede entender mediante el llamado “efecto bailarina”. Cuando una patinadora acerca los brazos al cuerpo, gira más rápido. Algo similar ocurre con la Tierra: si la masa se redistribuye hacia zonas más cercanas al eje de rotación, la velocidad aumenta ligeramente. Además, los vientos atmosféricos también juegan un papel importante. Grandes corrientes de aire que se desplazan alrededor del planeta pueden transferir momento angular, lo que influye en la rotación terrestre, aunque de manera sutil. días cortos Vista desde arriba del Polo Norte, la Tierra gira en sentido contrario a las agujas del reloj (de oeste a este). WEB Qué influencias externas cambian la duración del día Desde Time and Date agregan que más allá de los factores internos, la gravedad de la Luna es uno de los elementos más influyentes en la rotación de la Tierra. Su atracción genera mareas en los océanos, lo que produce una fricción que, a largo plazo, tiende a ralentizar la rotación del planeta.

La interacción no es constante Existen variaciones en la posición relativa entre la Tierra y la Luna que pueden generar pequeñas aceleraciones o desaceleraciones en períodos específicos, contribuyendo a cambios en la duración del día.

en la posición relativa entre la Tierra y la Luna que pueden generar pequeñas o en períodos específicos, contribuyendo a en la duración del día. También intervienen otros factores externos, como la influencia del Sol y las fuerzas gravitacionales combinadas que afectan el sistema Tierra-Luna. Estas interacciones complejas hacen que la rotación terrestre sea un proceso dinámico y en constante ajuste. En conjunto, todos estos elementos generan variaciones mínimas pero medibles. Aunque para la vida cotidiana pasan desapercibidas, son fundamentales para la precisión de sistemas como los relojes atómicos y la medición del tiempo a nivel global.

días cortos WEB La duración de los días no es fija, sino el resultado de un delicado equilibrio entre fuerzas internas y externas. Desde el movimiento del núcleo hasta la influencia de la Luna, múltiples factores interactúan para modificar la rotación terrestre.