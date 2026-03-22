Divorcio alpino: la oscura tendencia de abandonar a la pareja en la montaña que ya tiene condenas legales

Un tribunal de Austria condenó a un hombre por la muerte de su pareja en el Grossglockner, revelando un patrón de abandono que expertos vinculan a la violencia relacional.

El término "divorcio alpino" describe la separación abrupta de una pareja durante una excursión en la montaña, donde uno abandona al otro en un lugar remoto. Lo que comenzó como un relato viral en redes sociales escaló a los tribunales tras casos fatales donde la justicia determinó responsabilidades ineludibles.

Esta expresión, que acumuló más de 23 millones de visualizaciones en TikTok, tiene raíces en un relato de 1893 sobre un esposo que planea matar a su mujer en los Alpes suizos. Hoy, la definición se aplica a rupturas traumáticas en contextos de alta montaña, donde la persona abandonada enfrenta riesgos críticos por falta de experiencia o equipo adecuado.

image El caso que cambió las reglas en los Alpes En febrero de 2026, la justicia austriaca condenó a Thomas Planberger por la muerte de su novia, Kerstin Gutner, durante el ascenso al Grossglockner. Planberger, un montañista experimentado, ignoró las advertencias climáticas y rechazó dos veces el rescate de helicópteros cuando todavía era posible bajar de forma segura.

Kerstin, quien no tenía experiencia en alpinismo, realizaba la travesía con botas de snowboard inadecuadas para el hielo, siguiendo las indicaciones de su pareja. Al llegar cerca de la cima, con temperaturas de 25 grados bajo cero, Planberger la dejó sola y expuesta bajo el pretexto de buscar ayuda, llevándose incluso las mantas térmicas en su mochila. La mujer falleció por hipotermia poco después.

Embed #ultimasnoticias #misterios #paratiiiii #noticias Suspense, horror, piano and music box - takaya @lacronicaoscura Thomas Plamberger, Kerstin Gurtner y el divorcio alpino. A principios de este año, Thomas y Kerstin iniciaron el ascenso al Grossglockner pero solo uno de ellos salió con vida. Kerstin empezó a encontrarse mal y Thomas la abandonó para ir a “pedir ayuda”, pero sus acciones después de dejarla sola en la montaña plantean muchas dudas. Actualmente Thomas está acusado de homicidio por omisión y ya se está hablando de “divorcio alpino”, término que se refiere a esos casos en los que solo uno de los miembros de la pareja vuelve… #crimenews Un patrón de conducta bajo sospecha judicial La controversia aumentó durante el juicio cuando Andrea Bergner, una exnovia del condenado, testificó que años atrás él la había abandonado de la misma forma en esa misma montaña. El tribunal determinó que la responsabilidad de velar por la seguridad del acompañante es ineludible en entornos vulnerables, sentenciando al hombre por homicidio negligente.

Especialistas del Colegio Oficial de Psicólogos de España advierten que estos abandonos deben entenderse como acciones que implican un riesgo real y pueden inscribirse en dinámicas de violencia psicológica. El caso despertó un debate internacional sobre la insuficiencia de la pena impuesta: Planberger recibió solo cinco meses de arresto domiciliario y una multa menor a 10.000 euros. La magnitud del fenómeno fuera de las redes sociales todavía es limitada a casos aislados, pero la jurisprudencia reciente marca un precedente sobre el deber de cuidado entre montañistas. La seguridad debe primar siempre sobre cualquier conflicto emocional en terrenos de alta peligrosidad.