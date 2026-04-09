Descubrimiento médico en Suecia reduce hasta 44% la depresión y sorprende a los científicos

Investigadores de Finlandia y Suecia detectaron una fuerte caída en casos de ansiedad, depresión y conductas suicidas tras analizar pacientes durante trece años.

GLP-1: Un reciente descubrimiento médico reveló mejoras significativas en quienes lo usan respecto a la ansiedad y la depresión.

Un estudio masivo realizado con 100.000 personas arrojó resultados inesperados sobre los fármacos GLP-1, como la semaglutida. Además de controlar el peso y el azúcar, los medicos dieron con un descubrimiento sorprendente: este producto reduce significativamente las hospitalizaciones psiquiátricas y el riesgo de depresión en los usuarios, abriendo una nueva puerta para el tratamiento de la salud mental.

La investigación, liderada por la Universidad de Finlandia Oriental y el Instituto Karolinska de Suecia, analizó registros nacionales entre 2009 y 2022. Durante este periodo, se observó que los pacientes que utilizaban semaglutida tenían un 42% menos de probabilidades de ser internados o faltar al trabajo por problemas de salud mental en comparación con los periodos en los que no recibían el tratamiento.

image Impacto real en la depresión y la ansiedad Los datos son contundentes respecto a trastornos específicos. El riesgo de sufrir depresión disminuyó un 44%, mientras que los cuadros de ansiedad bajaron un 38% entre los usuarios de estos fármacos. Estos resultados sorprendieron a los científicos por la fuerza de la asociación, ya que estudios previos más pequeños habían mostrado resultados mixtos.

Aunque el análisis es de carácter observacional y no determina una causa directa, los expertos sugieren varios mecanismos posibles. La mejora podría deberse a la pérdida de peso y una mejor imagen corporal, a un control glucémico más estable o a efectos neurobiológicos directos. Se cree que la droga podría actuar sobre el sistema de recompensa del cerebro, modificando cómo procesamos el placer y los impulsos.

image Menos adicciones y protección neurológica Otro de los hallazgos más relevantes es la reducción en los trastornos por consumo de sustancias. Las hospitalizaciones y licencias médicas relacionadas con adicciones fueron un 47% menores durante los periodos de tratamiento con semaglutida. Esto refuerza investigaciones anteriores que ya vinculaban a los medicamentos GLP-1 con una disminución en el deseo de consumir alcohol.

El estudio, publicado este mes de abril en The Lancet Psychiatry, también asoció estos fármacos con una reducción en los comportamientos suicidas. Los científicos señalan que la conexión entre la salud física metabólica y la salud mental es bidireccional: la obesidad aumenta el riesgo psiquiátrico, y los trastornos mentales facilitan el desarrollo de diabetes. image Este descubrimiento posiciona a la semaglutida no solo como una herramienta para la balanza, sino como un potencial aliado para el bienestar emocional. Ante el avance de las enfermedades metabólicas y mentales en la población, estos datos ofrecen una perspectiva esperanzadora sobre cómo un solo tratamiento podría abordar ambas crisis simultáneamente.