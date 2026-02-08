Descubrimiento en el Mediterráneo tiene 3.300 años y cambia la historia de la navegación

Durante décadas, creímos que los marinos de la Edad del Bronce temían al mar abierto y solo navegaban bordeando la costa. Sin embargo, un descubrimiento accidental a casi dos kilómetros de profundidad acaba de pulverizar esa certeza académica. Este barco , el más antiguo jamás encontrado en aguas profundas, nos obliga a reconocer una tecnología ancestral olvidada.

Lo que la arqueología y la historia daban por sentado ha sido puesto en duda por un descubrimiento fortuito en el Mediterráneo oriental . A unos 90 kilómetros de la costa actual de Israel, un robot submarino que realizaba estudios ambientales de rutina detectó un cargamento masivo de cerámica sobre el lecho marino.

No se trataba de una formación natural, sino de los restos de un barco mercante cananeo de entre 12 y 14 metros de eslora. El pecio yace a 1,8 kilómetros de profundidad, en una zona de oscuridad absoluta donde la presión es extrema. Este entorno hostil lo convirtió en el naufragio más antiguo localizado en aguas profundas en todo el mundo.

El hallazgo desmonta la vieja creencia de que los navegantes de la Edad del Bronce practicaban únicamente la navegación de cabotaje para no perder de vista la tierra. Al encontrarse a tanta distancia de la costa, desde ese punto del mar solo es visible el horizonte.

Esto revela que los marinos de hace 3.300 años ya dominaban técnicas de navegación astronómica mucho más sofisticadas de lo que se creía. Sin brújulas ni sextantes, orientaban sus rutas comerciales mediante la observación del sol y las estrellas. El impacto práctico de este dato es enorme: significa que el Mediterráneo estaba globalizado e interconectado mucho antes de lo pensado.

El barco transportaba cientos de ánforas cananeas, recipientes utilizados para movilizar productos como:

Aceite de oliva

Vino

Miel o resinas

Este tipo de cargamento apunta a rutas comerciales directas entre Canaán, Chipre, Creta y el mundo micénico, evitando los largos trayectos que implicaba bordear toda la línea costera.

image

La cápsula del tiempo intacta bajo el abismo

Para los científicos, la sorpresa no solo está en la antigüedad del barco, sino en su estado de conservación casi perfecto. A casi 2.000 metros de profundidad, el sitio está a salvo de tormentas, corrientes intensas y, sobre todo, de la intervención humana.

A diferencia de los naufragios en aguas poco profundas, este yacimiento no ha sido alterado por redes de pesca, anclas ni buceadores furtivos. Cada vasija se encuentra prácticamente en la misma posición en la que cayó hace tres milenios, lo que ofrece a los científicos una oportunidad única para estudiar el comercio antiguo sin distorsiones.

Este descubrimiento también revela un cambio en cómo exploramos el pasado. Ya no son solo las misiones científicas las que encuentran tesoros, sino la tecnología industrial de cables submarinos y recursos energéticos la que está cartografiando zonas del océano nunca antes vistas. El barco de la Edad del Bronce es, en definitiva, una advertencia contra las certezas históricas demasiado cómodas.