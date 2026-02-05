5 de febrero de 2026 - 13:17

Científicos del CONICET encontraron una "medusa fantasma gigante" en las profundidades del Mar Argentino

El ejemplar de Stygiomedusa gigantea mide 11 metros de largo y fue detectado a 250 metros de profundidad.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En una expedición marina encabezada por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA) lograron registrar la presencia de una medusa fantasma gigante (Stygiomedusa gigantea) en las profundidades del Mar Argentino. El hallazgo se produjo en el marco de la campaña “Vida en los extremos”, dedicada a explorar zonas inexploradas del fondo marino nacional.

El avistamiento ocurrió a unos 253 metros de profundidad, en un sector cercano al cañón submarino Colorado-Rawson. Los especialistas estimaron que el ejemplar observado alcanzaba los 11 metros de longitud, una dimensión comparable a la de un colectivo escolar.

La Stygiomedusa gigantea es una de las criaturas más enigmáticas del planeta. A diferencia de las medusas comunes, carece de tentáculos urticantes. En su lugar, posee cuatro brazos bucales extremadamente largos que pueden extenderse hasta 10 metros para capturar plancton y pequeños peces. Su campana, de un color rojizo oscuro, mide aproximadamente un metro de diámetro.

El registro fue posible gracias al uso del vehículo operado remotamente (ROV) "SuBastian", capaz de descender hasta los 4.500 metros. Esta tecnología permitió documentar al animal en su entorno natural con imágenes de alta definición, evitando el uso de redes de arrastre que dañan a estas especies tan frágiles.

Desde que fue descrita por primera vez en 1910, esta especie solo ha sido vista unas 130 veces en todo el mundo. La jefa científica de la campaña, María Emilia Bravo, destacó la sorpresa del equipo ante la diversidad hallada: “Estos hallazgos refuerzan la necesidad de seguir investigando el océano profundo".

