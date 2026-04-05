5 de abril de 2026 - 19:59

Crisis en Emiratos Árabes: miles de turistas quedan varados y enfrentan multas por visas vencidas

Tras el fin de la exención de multas el 31 de marzo, naciones como Irlanda y Alemania lanzaron operativos de emergencia para repatriar a miles de ciudadanos varados.

Crisis en Emiratos Árabes: miles de turistas quedan varados y enfrentan multas por visas vencidas

Crisis en Emiratos Árabes: miles de turistas quedan varados y enfrentan multas por visas vencidas

Foto:

iStock
Por Redacción Mundo

La crisis en el espacio aéreo de Medio Oriente dejó a miles de viajeros internacionales atrapados en los Emiratos Árabes Unidos. Con el fin de la exención de multas por visas vencidas el pasado 31 de marzo, la situación escaló a una emergencia diplomática y financiera global que moviliza a decenas de gobiernos.

Leé además

La consagración de Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Miami le permitió recortar varios puntos con respecto a Carlos Alcaraz y la pelea por ser el mejor tenista del mundo está al rojo vivo. 

Jannik Sinner se acercó a Carlos Alcaraz y la pelea por el número 1 del mundo está apasionante

Por Redacción Deportes
Yacimiento Filo del Sol en la cordillera de los Andes.

Descubrimiento en la cordillera de los Andes es cinco veces más grande de lo esperado y sorprende al mundo

Por Cristian Reta

La interrupción del tráfico aéreo, provocada por cierres de aeropuertos y restricciones severas en la región, mantiene en un limbo a cientos de miles de pasajeros. Aunque las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) habían implementado inicialmente un perdón para las multas por estadía excesiva, esta medida oficial de la Autoridad Federal de Identidad y Ciudadanía (ICP) expiró hace pocos días.

image

El impacto de las multas diarias y el fin del perdón migratorio

Actualmente, los viajeros que todavía no pudieron abandonar el territorio enfrentan una penalización de 50 dírhams (AED) por cada día de permanencia no autorizada. Esta situación generó una urgencia renovada en los gobiernos de Alemania, India, Turquía, Francia y Australia, que intensificaron sus esfuerzos para coordinar el retorno seguro de sus ciudadanos antes de que las sanciones económicas se vuelvan insostenibles.

image

Operativos de rescate internacionales y vuelos de emergencia

Naciones como Alemania fueron de las primeras en responder, habilitando programas de repatriación a través de su aerolínea nacional y coordinando con compañías regionales como Emirates. Por su parte, la India organizó vuelos chárter especiales mediante Air India e IndiGo, trabajando estrechamente con su embajada en Abu Dabi para contabilizar y asistir a la gran población de residentes y turistas indios afectados.

Australia y Francia también han desplegado recursos diplomáticos y consulares críticos. El gobierno australiano, además de facilitar vuelos desde los aeropuertos de Dubái (DXB) y Abu Dabi (AUH), está brindando apoyo legal y ayuda humanitaria esencial, como alimentos y suministros médicos, a quienes permanecen en tránsito. Francia, en tanto, abrió líneas de ayuda directa y gestiona permisos de viaje de emergencia para sus nacionales.

image

A este esfuerzo global se sumaron recientemente Irlanda y Dinamarca, priorizando el traslado de personas con necesidades especiales, como ancianos y familias con niños pequeños. La comunidad de aviación internacional continúa colaborando con aerolíneas regionales para encontrar rutas alternativas que permitan sortear las restricciones del espacio aéreo y llevar a los viajeros de regreso a casa sin penalizaciones adicionales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

solo 25 paises del mundo tienen agua potable segura para todos, tres de ellos en asia

Solo 25 países del mundo tienen agua potable segura para todos, tres de ellos en Asia

Por Andrés Aguilera
Construcción del microsatélite argentino ATENEA, que participó de la misión Artemis II de la NASA.

Atenea hizo historia: el microsatélite argentino que superó las dudas de la NASA y marcó un récord

Por Redacción Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. 

Estados Unidos restringe imágenes satelitales sobre Irán en plena tensión en Oriente Medio

Por Redacción Mundo
Desde su detención, Maduro volvió a reclamar diálogo político en Venezuela.

Nicolás Maduro reapareció tras su detención y llamó a la unidad en Venezuela

Por Redacción Mundo