Crisis en Emiratos Árabes: miles de turistas quedan varados y enfrentan multas por visas vencidas

La crisis en el espacio aéreo de Medio Oriente dejó a miles de viajeros internacionales atrapados en losEmiratos ÁrabesUnidos. Con el fin de la exención de multas por visas vencidas el pasado 31 de marzo, la situación escaló a una emergencia diplomática y financiera global que moviliza a decenas de gobiernos.
La interrupción del tráfico aéreo, provocada por cierres de aeropuertos y restricciones severas en la región, mantiene en un limbo a cientos de miles de pasajeros. Aunque las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) habían implementado inicialmente un perdón para las multas por estadía excesiva, esta medida oficial de la Autoridad Federal de Identidad y Ciudadanía (ICP) expiró hace pocos días.
El impacto de las multas diarias y el fin del perdón migratorio
Actualmente, los viajeros que todavía no pudieron abandonar el territorio enfrentan una penalización de 50 dírhams (AED) por cada día de permanencia no autorizada. Esta situación generó una urgencia renovada en los gobiernos deAlemania, India, Turquía, Francia y Australia, que intensificaron sus esfuerzos para coordinar el retorno seguro de sus ciudadanos antes de que las sanciones económicas se vuelvan insostenibles.
Operativos de rescate internacionales y vuelos de emergencia
Naciones como Alemania fueron de las primeras en responder, habilitando programas de repatriación a través de su aerolínea nacional y coordinando con compañías regionales como Emirates. Por su parte, la India organizó vuelos chárter especiales mediante Air India e IndiGo, trabajando estrechamente con su embajada en Abu Dabi para contabilizar y asistir a la gran población de residentes y turistas indios afectados.
Australia y Francia también han desplegado recursos diplomáticos y consulares críticos. El gobierno australiano, además de facilitar vuelos desde los aeropuertos de Dubái (DXB) y Abu Dabi (AUH), está brindando apoyo legal y ayuda humanitaria esencial, como alimentos y suministros médicos, a quienes permanecen en tránsito. Francia, en tanto, abrió líneas de ayuda directa y gestiona permisos de viaje de emergencia para sus nacionales.
A este esfuerzo global se sumaron recientemente Irlanda y Dinamarca, priorizando el traslado de personas con necesidades especiales, como ancianos y familias con niños pequeños. La comunidad de aviación internacional continúa colaborando con aerolíneas regionales para encontrar rutas alternativas que permitan sortear las restricciones del espacio aéreo y llevar a los viajeros de regreso a casa sin penalizaciones adicionales.