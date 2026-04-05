Crisis en Emiratos Árabes: miles de turistas quedan varados y enfrentan multas por visas vencidas

Tras el fin de la exención de multas el 31 de marzo, naciones como Irlanda y Alemania lanzaron operativos de emergencia para repatriar a miles de ciudadanos varados.

La crisis en el espacio aéreo de Medio Oriente dejó a miles de viajeros internacionales atrapados en los Emiratos Árabes Unidos. Con el fin de la exención de multas por visas vencidas el pasado 31 de marzo, la situación escaló a una emergencia diplomática y financiera global que moviliza a decenas de gobiernos.

La interrupción del tráfico aéreo, provocada por cierres de aeropuertos y restricciones severas en la región, mantiene en un limbo a cientos de miles de pasajeros. Aunque las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) habían implementado inicialmente un perdón para las multas por estadía excesiva, esta medida oficial de la Autoridad Federal de Identidad y Ciudadanía (ICP) expiró hace pocos días.

image El impacto de las multas diarias y el fin del perdón migratorio Actualmente, los viajeros que todavía no pudieron abandonar el territorio enfrentan una penalización de 50 dírhams (AED) por cada día de permanencia no autorizada. Esta situación generó una urgencia renovada en los gobiernos de Alemania, India, Turquía, Francia y Australia, que intensificaron sus esfuerzos para coordinar el retorno seguro de sus ciudadanos antes de que las sanciones económicas se vuelvan insostenibles.

Muchos de los afectados enfrentan un estrés financiero extremo tras agotar sus ahorros en alojamiento y gastos básicos durante semanas de incertidumbre. La falta de vuelos comerciales disponibles y la imprevisibilidad de los horarios aéreos complican los planes de salida, mientras las multas se acumulan diariamente en los registros migratorios.

image Operativos de rescate internacionales y vuelos de emergencia Naciones como Alemania fueron de las primeras en responder, habilitando programas de repatriación a través de su aerolínea nacional y coordinando con compañías regionales como Emirates. Por su parte, la India organizó vuelos chárter especiales mediante Air India e IndiGo, trabajando estrechamente con su embajada en Abu Dabi para contabilizar y asistir a la gran población de residentes y turistas indios afectados.