30 de marzo de 2026 - 18:09

Jannik Sinner se acercó a Carlos Alcaraz y la pelea por el número 1 del mundo está apasionante

TENIS. Entre los argentinos, Francisco Cerúndolo cayó un puesto y Román Burruchaga consiguió su mejor posición histórica con un ascenso de 25 lugares.

La consagración de&nbsp;Jannik Sinner&nbsp;en el Masters 1.000 de Miami le permitió recortar varios puntos con respecto a&nbsp;Carlos Alcaraz&nbsp;y&nbsp;la pelea por ser el mejor tenista del mundo está al rojo vivo.&nbsp;

La consagración de Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Miami le permitió recortar varios puntos con respecto a Carlos Alcaraz y la pelea por ser el mejor tenista del mundo está al rojo vivo. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Fórmula 1: estudian cambios en el reglamento luego del fuerte choque que sufrió Oliver Bearman. 

Fórmula 1: estudian cambios en el reglamento luego del fuerte choque que sufrió Oliver Bearman
Quién es Nicolò Tresoldi, la joya alemana que busca nacionalizar la Selección argentina

Selección Argentina: Quién es Nicolò Tresoldi, la joyita alemana que busca nacionalizar Lionel Scaloni
Francisco Cerúndolo
Francisco Cer&uacute;ndolo sigue siendo la mejor raqueta de nuestro pa&iacute;s&nbsp;pese a haber ca&iacute;do una posici&oacute;n para ubicarse en el puesto n&uacute;mero 20 de la tabla mundial.

Francisco Cerúndolo sigue siendo la mejor raqueta de nuestro país pese a haber caído una posición para ubicarse en el puesto número 20 de la tabla mundial.

El otro gran cambio de la jornada en la clasificación mundial se dio con el ascenso del alemán Alexander Zverev, que se subió al podio, en lugar de Novak Djokovic que ahora ocupa el cuarto lugar. Además, Felix Auger-Aliassime consiguió su mejor posición histórica al ascender al septimo puesto.Por otro lado, el checo Jiri Lehecka, finalista en Miami, tuvo un importante ascenso de ocho lugares para ubicarse en el puesto 14 del ranking.

image
El gran ascenso de esta semana fue protagonizado por&nbsp;Rom&aacute;n Burruchaga, hijo del campe&oacute;n del mundo Jorge Burruchaga, que&nbsp;ascendi&oacute; 25 lugares.&nbsp;

El gran ascenso de esta semana fue protagonizado por Román Burruchaga, hijo del campeón del mundo Jorge Burruchaga, que ascendió 25 lugares.

El gran ascenso de esta semana fue protagonizado por Román Burruchaga, hijo del campeón del mundo Jorge Burruchaga, que ascendió 25 lugares para ubicarse en el pusto número 77 del ranking, su mejor posición histórica.

Tenis: así quedó el Top 10 del Ranking ATP

1) Carlos Alcaraz: 13.590

2) Jannik Sinner: 12.400

3) Alexander Zverev: 5.205

4) Novak Djokovic: 4.720

5) Lorenzo Musetti: 4.265

6) Alex De Miñaur: 4.095

7) Felix Auger-Aliassime: 4.000

8) Taylor Fritz: 3.870

9) Ben Shelton: 3.860

10) Daniil Medvedev: 3.610

Tenis: así están los argentinos en el Ranking ATP

20. Francisco Cerúndolo (ARG)

31. Tomás Etcheverry (ARG)

50. Sebastián Báez (ARG)

60. Mariano Navone (ARG)

67. Camilo Ugo Carabelli (ARG)

69. Juan Manuel Cerúndolo (ARG)

77. Román Burruchaga (ARG)

83. Thiago Tirante (ARG)

87. Francisco Comesaña (ARG)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Selección Argentina volverá a jugar en La Bombonera ante Zambia. / Gentileza.

La Selección Argentina vs. Zambia: el historial de la Albiceleste en La Bombonera

El Colo Barco sueña con el próximo Mundial y la Selección Argentina. 

Selección Argentina: Valentín Barco volverá a jugar en La Bombonera luego de dos años

Objetivo Xeneize:Nahitan Nández sueña con volver a Boca y Riquelme ya tuvo una comunicación informal. 

Objetivo Xeneize:Nahitan Nández sueña con volver a Boca y Riquelme ya tuvo una comunicación informal

Lionel Messi, campeón del Mundo SUB 20, campeón Olímpico con la Selección Argentina, bicampeón de América y campeón del mundo. De otra galaxia. 

Selección Argentina: el recambio generacional que se viene luego del Mundial 2026