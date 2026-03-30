Jannik Sinner se acercó a Carlos Alcaraz y la pelea por el número 1 del mundo está apasionante

El otro gran cambio de la jornada en la clasificación mundial se dio con el ascenso del alemán Alexander Zverev, que se subió al podio, en lugar de Novak Djokovic que ahora ocupa el cuarto lugar. Además, Felix Auger-Aliassime consiguió su mejor posición histórica al ascender al septimo puesto.Por otro lado, el checo Jiri Lehecka, finalista en Miami, tuvo un importante ascenso de ocho lugares para ubicarse en el puesto 14 del ranking.
El gran ascenso de esta semana fue protagonizado por Román Burruchaga, hijo del campeón del mundo Jorge Burruchaga, que ascendió 25 lugares para ubicarse en el pusto número 77 del ranking, su mejor posición histórica.