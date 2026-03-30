Jannik Sinner se acercó a Carlos Alcaraz y la pelea por el número 1 del mundo está apasionante

TENIS. Entre los argentinos, Francisco Cerúndolo cayó un puesto y Román Burruchaga consiguió su mejor posición histórica con un ascenso de 25 lugares.

La consagración de Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Miami le permitió recortar varios puntos con respecto a Carlos Alcaraz y la pelea por ser el mejor tenista del mundo está al rojo vivo.

La consagración de Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Miami le permitió recortar varios puntos con respecto a Carlos Alcaraz y la pelea por ser el mejor tenista del mundo está al rojo vivo. El tenista italiano, que sigue ocupando el segundo lugar del Ranking ATP, achicó la diferencia a solo 1190 puntos.

Francisco Cerúndolo Francisco Cerúndolo sigue siendo la mejor raqueta de nuestro país pese a haber caído una posición para ubicarse en el puesto número 20 de la tabla mundial. Gentileza El otro gran cambio de la jornada en la clasificación mundial se dio con el ascenso del alemán Alexander Zverev, que se subió al podio, en lugar de Novak Djokovic que ahora ocupa el cuarto lugar. Además, Felix Auger-Aliassime consiguió su mejor posición histórica al ascender al septimo puesto.Por otro lado, el checo Jiri Lehecka, finalista en Miami, tuvo un importante ascenso de ocho lugares para ubicarse en el puesto 14 del ranking.

En cuanto a los argentinos, Francisco Cerúndolo sigue siendo la mejor raqueta de nuestro país pese a haber caído una posición para ubicarse en el puesto número 20 de la tabla mundial. Le siguen Tomás Etcheverry (31) y Sebastián Báez (50).

image El gran ascenso de esta semana fue protagonizado por Román Burruchaga, hijo del campeón del mundo Jorge Burruchaga, que ascendió 25 lugares. Gentileza. El gran ascenso de esta semana fue protagonizado por Román Burruchaga, hijo del campeón del mundo Jorge Burruchaga, que ascendió 25 lugares para ubicarse en el pusto número 77 del ranking, su mejor posición histórica.

Tenis: así quedó el Top 10 del Ranking ATP 1) Carlos Alcaraz: 13.590