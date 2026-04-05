5 de abril de 2026 - 10:42

Alerta en Europa: colocan hojas A4 en buzones para marcar casas vacías y realizar robos

La policía advirtió que los delincuentes colocan hojas blancas para confirmar si una propiedad está deshabitada; el método se detectó originalmente en Francia y Dinamarca.

Ladrones realizan esta técnica para saber si una casa está vacía.

Ladrones realizan esta técnica para saber si una casa está vacía.

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Por Cristian Reta

Salir de casa con tranquilidad es cada vez más difícil debido a las nuevas tácticas de vigilancia de los delincuentes. Un método detectado recientemente utiliza algo tan simple como un papel A4 para confirmar si una vivienda está vacía, transformando un objeto cotidiano en una señal de alerta para los propietarios.

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La técnica es mínima y efectiva. Los ladrones colocan una hoja de papel blanco en el buzón de correo, dejándola sobresalir de manera intencional. Si el papel permanece en el mismo lugar durante varios días, los atacantes asumen que nadie está vaciando la correspondencia y que la casa está deshabitada.

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El origen del truco del papel y la advertencia de las autoridades

Este sistema fue reportado inicialmente por la policía de la ciudad francesa de Concarneau. Las fuerzas de seguridad instaron a los vecinos a retirar cualquier objeto sospechoso de sus buzones de inmediato, ya que incluso un papel en blanco puede convertir a una casa en un objetivo de interés para personas equivocadas. Aunque la alerta nació en Europa, el riesgo es global dado que estos métodos suelen replicarse rápidamente en otros países.

La recomendación principal de las autoridades es no subestimar la aparición de estos elementos. Si bien puede parecer basura o publicidad mal colocada, su permanencia es el dato que los delincuentes buscan. Ante la observación de actividades inusuales o marcas extrañas en el vecindario, es fundamental contactar a la policía de inmediato, ya que una reacción rápida puede ser decisiva para evitar un ingreso.

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Otros rastros de vigilancia en puertas y felpudos

El truco del papel es solo una de las tantas herramientas de testeo que utilizan los delincuentes hoy en día. Otros métodos, detectados por diversos medios de seguridad, incluyen la colocación de pequeñas piedras sobre el felpudo de entrada o el uso de un trozo de hilo de coser pegado en el marco de la puerta. Si la piedra se mueve o el hilo se rompe, los ladrones saben que la puerta fue abierta; de lo contrario, la casa queda marcada.

Estas técnicas comparten una característica peligrosa: son casi invisibles si uno no las busca activamente. Por eso, la mejor defensa es la prevención y la simulación de presencia. Si los delincuentes no pueden confirmar con certeza que la casa está vacía, es más probable que desistan del objetivo.

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Para quienes deben ausentarse por mucho tiempo, existen medidas clásicas que siguen vigentes. Pedirle a un vecino que estacione su auto en la entrada o instalar temporizadores que enciendan las luces automáticamente por la noche son formas efectivas de generar incertidumbre en los observadores externos. Mantener el frente de la vivienda limpio de cualquier "marcador" es, actualmente, una prioridad de seguridad.

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