¿Confusión o drones sin permiso?: la versión oficial sobre el tiroteo cerca del Palacio de Miraflores

Disparos durante la noche del lunes en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, desataron nueva atención internacional sobre la conflictividad interna en Venezuela . Después de varias especulaciones en redes sociales, una fuente del régimen precisó a la agencia EFE que los tiros se produjeron como respuesta al sobrevuelo de drones sin autorización en una zona de máxima seguridad.

De acuerdo con esa versión oficial, la Policía “emitió disparo de forma disuasiva ” al detectar la presencia de los dispositivos aéreos cerca de la sede presidencial y aclaró que “no ocurrió ningún enfrentamiento”.

El episodio se registró alrededor de las 20, hora local, cuando drones no identificados comenzaron a sobrevolar el complejo de Miraflores.

“Todo el país se encuentra en total tranquilidad”, insistió la fuente, en un intento por desactivar versiones que circularon con fuerza en redes sociales.

Más temprano, distintos videos difundidos por usuarios mostraban el sonido de disparos en la zona, mientras testigos consultados por EFE señalaron que en los alrededores se escuchaba el desplazamiento de numerosos motoristas.

El incidente se dio pocas horas después de que Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura el sábado del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y en otros tres estados del país.

Rodríguez asumió el cargo por orden del Tribunal Supremo de Justicia y fue juramentada por su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Con esa ceremonia, el chavismo abrió un nuevo capítulo político en casi 26 años de historia y convirtió a Rodríguez en la primera mujer en encabezar el Poder Ejecutivo venezolano.

Durante su discurso, la flamante mandataria aseguró que, en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad”, no iba a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”.