16 de abril de 2026 - 11:22

El antes y el después: Delcy Rodríguez desarmó el "Salón Néstor Kirchner" en el Palacio de Miraflores

El espacio, inaugurado por Hugo Chávez en 2011, perdió los retratos del expresidente argentino. En su lugar, se instaló una estética que parecida a la Casa Blanca.

.El antes y el después: Delcy Rodríguez desarmó el Salón Néstor Kirchner en el Palacio de Miraflores

.El antes y el después: Delcy Rodríguez desarmó el "Salón Néstor Kirchner" en el Palacio de Miraflores

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó desmantelar el emblemático "Salón Néstor Kirchner", retirando todas las imágenes y referencias al exmandatario argentino que se encuentran en el Palacio Miraflores, sede del poder ejecutivo de Venezuela.

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El salón había sido inaugurado con honores el 1 de diciembre de 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez, durante una visita oficial de Cristina Fernández de Kirchner. En aquel momento, Chávez dijo: "Honor a quien honor merece, ¡Viva Néstor, viva Argentina!". Sin embargo, tras los giros políticos de 2026, el retrato de Kirchner fue reemplazado por un diseño institucional del Palacio de Miraflores con una estética minimalista.

Hugo Chávez y Cristina Kirchner
Hugo Chávez y Cristina Kirchner bajaron el telón que cubría el retrato de Néstor Kirchner.

Hugo Chávez y Cristina Kirchner bajaron el telón que cubría el retrato de Néstor Kirchner.

La comparación en las redes

La noticia se llegó través de usuarios y periodistas venezolanos en la red social X, quienes compararon imágenes de diciembre de 2025 con fotos recientes de abril de 2026. En las imágenes actuales, se observa a Rodríguez recibiendo a lo que aparenta ser funcionario de Estados Unidos en un ambiente donde no hay iconografía chavista y kirchnerista.

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"Hace meses hubo una polémica porque Delcy supuestamente había sacado los cuadros de Maduro de Miraflores. El tema se enfrió, pero ciertamente el Salón Néstor Kirchner tuvo una remodelación muy curiosa. 1. Con Maduro, diciembre 2025. 2. Delcy con funcionarios de EEUU, abril 2026", señaló el periodista Jordan Flores en sus redes.

Delcy Rodríguez
Así está ahora lo que era el salón

Así está ahora lo que era el salón "Nestor Kirchner".

Por su parte, el periodista Gabriel Bastida, señaló que los cuadros fueron retirados en enero, poco después de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, evento que reconfiguró por completo el tablero político venezolano.

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Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro. Estados Unidos, asegura que ejerce una especia de tutelajo sobre el gobierno Venezolano, que desde enero impulsó varios cambios en el país como la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera y una ley de amnistía, aunque todavía permanencen numerosos presos políticos.

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