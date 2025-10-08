Colapso fatal en un restaurante: murió una empleada y hay ocho personas heridas

Aún continúan los equipos de emergencias trabajando en el lugar. La víctima permaneció durante tres horas bajo los escombros.

Una tragedia golpeó este miércoles a la ciudad de San Pablo, Brasil. El techo de un restaurante colapsó en pleno horario de actividad y una mujer perdió la vida, además de que otras ocho personas resultaron heridas. El barrio Bela Vista, una de las zonas más concurridas de la capital, se encuentra conmocionada.

Según informó el Departamento de Bomberos, la víctima fatal era una empleada, que permaneció atrapada durante tres horas bajo los escombros antes de ser hallada sin vida. La teniente Olivia Perrone confirmó que otras cinco personas fueron rescatadas con vida en las primeras dos horas del operativo.

Inicialmente, la Secretaría de Seguridad de San Pablo informó que una fuga de gas había provocado una explosión en el lugar, lo cual fue descartado tras una investigación policial. Los equipos continúan trabajando en el barrio de Bela Vista para localizar a las víctimas y evaluar los daños estructurales.

El restaurante es conocido porque su propietario es el famoso chef televisivo Henrique Fogaça. De los ocho heridos, cuatro fueron trasladados a hospitales de la región central de San Pablo. En el momento del derrumbe había 20 personas dentro del establecimiento, de acuerdo con un sobreviviente citado por el canal GloboNews.

Embed Parte do restaurante Jamile, na região central de São Paulo, desabou nesta quarta-feira (8). O incidente ocorreu após uma explosão causada por gás. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram presas nos escombros do imóvel. O restaurante pertence ao chef Henrique Fogaça,… pic.twitter.com/NywF4ABPSB — O TEMPO (@otempo) October 8, 2025 Embed Uma explosão de gás provocou o desabamento do teto do restaurante Jamile, do chef Henrique Fogaça, no bairro Bixiga, região central de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (08).



Segundo o Corpo de Bombeiros, seis pessoas ficaram feridas — quatro já foram resgatadas e duas… pic.twitter.com/fxD6B15KkI — Jovem Pan News (@JovemPanNews) October 8, 2025