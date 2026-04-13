Científicos identifican el lugar exacto donde surgió el Homo sapiens hace 300 mil años con datos de fósiles y clima

Los científicos han logrado afinar el mapa de nuestros orígenes. Ya no se trata solo de saber que venimos de África, sino de identificar las condiciones climáticas y geográficas que permitieron el despertar del Homo sapiens. Este hallazgo reciente integra datos de fósiles y evolución para devolvernos al punto exacto donde arrancó la historia humana hace milenios.

Durante siglos, el origen de la humanidad se dibujó con trazos imprecisos entre mitos y hallazgos dispersos. Hoy, la ciencia señala un lugar específico en África como la cuna definitiva de nuestra especie. En ese entorno cambiante y desafiante, nuestros ancestros dieron los primeros pasos antes de expandirse por todo el globo.

image El mito de la evolución lineal y la coexistencia de especies El linaje humano se separó de un ancestro común con los grandes simios hace entre seis y ocho millones de años. En ese camino surgieron especies como Australopithecus afarensis y africanus, adaptadas a caminar erguidas. Sin embargo, la historia es más compleja de lo que muestran los esquemas tradicionales, ya que el proceso fue ramificado y simultáneo.

Hace dos millones de años, el Homo habilis fabricaba herramientas mientras el Homo erectus ya dominaba el fuego. Sorprendentemente, ambas especies coexistieron durante medio millón de años. Todos los fósiles de estos primeros humanos, datados entre seis y dos millones de años, provienen exclusivamente de África, confirmando que es la cuna irrefutable de la humanidad.

image Migraciones humanas y el surgimiento del Homo sapiens Fue desde este continente que nuestros ancestros emprendieron migraciones hacia Asia y Europa hace más de un millón de años. En esas rutas, el género Homo enfrentó climas variados que aceleraron su evolución. Por ejemplo, hace 500.000 años apareció en Eurasia el Homo neanderthalensis, una especie capaz de prosperar en entornos gélidos y con una cultura propia.

image El despertar del Homo sapiens ocurrió entre 300.000 y 200.000 años atrás, en medio de cambios climáticos intensos en África. Al principio, nuestras habilidades no estaban completamente desarrolladas. El lenguaje complejo, la vida en comunidades grandes y la agricultura se consolidaron lentamente a lo largo de milenios, y no de forma inmediata como se suele creer.