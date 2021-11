China se opone a la interacción oficial entre países con los que mantiene lazos diplomáticos y Taiwán

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que su país “deplora y se opone firmemente a todas las formas de interacción oficial bajo cualquier nombre o forma entre Taiwán y países con vínculos diplomáticos con China”. El 22 de noviembre, el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, José Fernández, participó por videoconferencia en la segunda edición del Diálogo de Asociación para la Prosperidad Económica entre Estados Unidos y Taiwán. Durante el evento las dos partes dieron la bienvenida al diálogo como una oportunidad para profundizar la cooperación bilateral.

Según el Instituto Americano en Taiwán (AIT), ambas partes planean reunirse en el Foro de Economía Digital y mantener la primera reunión presencial de Ciencia y Tecnología en 2022. ”Estados Unidos debe acatar seriamente el principio de una sola China y las estipulaciones que figuran en los tres comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos”, afirmó Lijian. Así mismo, Lijian dijo que EEUU debe “dejar de elevar de inmediato las relaciones con Taiwán, detener cualquier forma de interacción y contacto oficial con Taiwán y dejar de enviar cualquier señal incorrecta a las ‘fuerzas de independencia de Taiwán’”.

Lijian también advirtió “severamente” a las autoridades de Taiwán sobre que “cualquier intento y acción para solicitar el apoyo de Estados Unidos y otros extranjeros y sabotear las relaciones a través del estrecho (de Taiwán) está condenado al fracaso”. Por otra parte, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, Zhu Fenglian, dijo que “las empresas y los individuos que actúan como benefactores de los separatistas acérrimos de la ‘independencia de Taiwán’ nunca podrán ganar dinero en China continental”. El pasado lunes, las autoridades chinas multaron a empresas textiles y cementeras, subsidiarias de la multinacional taiwanesa Far Eastern Group, a pagar más de 88,6 millones de yuanes (aproximadamente USD 13,87 millones) por una serie de violaciones, incluidas las infracciones de las normas de protección medioambiental.

El grupo es uno de los donantes importantes de políticos del Partido Progresista Democrático de Taiwán, de tendencia independentista. También hace contribuciones a los políticos del principal partido opositor: Kuomintang. Durante una rueda de prensa, Fenglian dijo que China no permite que “ninguna empresa de Taiwán respalde las actividades separatistas mientras opera en el territorio continental”. ”El (territorio) continental continúa alentando y apoyando los intercambios comerciales a través del estrecho de Taiwán y salvaguardará los derechos e intereses legales de los compatriotas y empresas de Taiwán como siempre”, dijo Fenglian.

La portavoz reiteró que “no hay lugar para la ambigüedad en torno a las cuestiones vitales relativas a la relación a través del estrecho” y agregó que “cuestiones como si se debe adherir o no al principio de una sola China y al Consenso de 1992, y si se debe oponer o no a la ‘independencia de Taiwán’ están estrechamente relacionados con la paz y la estabilidad en todo el estrecho, así como con la seguridad y los intereses del pueblo de Taiwán”.