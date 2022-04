Chile flexibilizó los requisitos para viajar: desde cuándo y qué deja de ser obligatorio

Trámite de homologación de vacunas contra el Covid-19 (dos dosis) es voluntario para viajeros no residentes. Quienes no lo hagan o no estén vacunados, no acceden al Pase de Movilidad. Se trata del “pasaporte” en uso en Chile, que determina la entrada a un restaurante cerrado o un traslado en transporte público, por ejemplo.