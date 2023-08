¿Castigo ejemplar? Un padre obliga a su hija a lavar su ropa a mano por repetir el año escolar

Motivado por la reprobación de la joven en el año escolar, el padre decidió obligarla a lavar ropa a mano como consecuencia de su bajo desempeño académico. El tenor del castigo poco inusual ha generado controversia en las redes sociales.

La protagonista de este incidente es Nicole Yuretsi, una estudiante de Santander, Colombia. El video de la situación, que ha circulado en plataformas digitales, muestra al padre reprendiendo a la joven mientras sostiene la cámara. La menor, visiblemente consternada, cubre su rostro con las manos mientras escucha la reprimenda de su padre.

El hombre expresa su decepción por la reprobación de Nicole y dice: “Ella perdió el año y me acaba de comprobar que ella quiere ser ama de casa”. Luego anuncia su decisión de castigo: “Y como quiere ser ama de casa, le va a lavar la ropa a su papá. A nadie más, ni a su hermano ni a nadie más. A su papá. Porque usted quiere ser ama de casa, no se quiere preparar”.

Posteriormente, el padre aclaró que su intención no era denigrar el rol de las amas de casa, sino hacerle comprender a su hija que tenía oportunidades que otras personas no habían tenido: “No estoy minimizando ni insultando a ninguna mujer que es ama de casa, pero muchas lo son porque no tuvieron oportunidades. Ella las tiene y las desaprovecha”.

Finalmente, el padre obligó a Nicole a dirigirse al área de lavado en su casa y la filmó mientras comenzaba a remojar la ropa para lavarla a mano.

El video ha suscitado reacciones diversas en las redes sociales. Mientras algunos consideran que el castigo es desmedido y machista, otros defienden la intención del padre de impulsar a su hija hacia un mejor futuro. El debate en línea sobre este incidente ha continuado, evidenciando las opiniones encontradas entre los usuarios.

