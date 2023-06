Búsqueda desesperada: qué se sabe de Wilson, el perro que desapareció durante el rescate de los niños colombianos

Hace unos días el mundo se conmovió cuando las Fuerzas Militares de Colombia encontraron a los cuatros hermanos que se encontraban desaparecidos tras un accidente aéreo en la selva colombiana. Sin embargo, hay un colaborador de la búsqueda que no aparece y genera preocupación: se trata de Wilson, el pastor belga malionis que ayudó a llevar adelante las tareas de rescate.

“¡Un comando no abandona a otro comando, ninguno se queda atrás!”, compartieron las Fuerzas Militares en sus canales oficiales y aseguraron que continúan buscándolo. Si bien las autoridades no han determinado su edad específica, el perro tendría entre seis meses y un año y medio. Según detalla el sitio 20minutos, también existen discrepancias respecto al entrenamiento que el can había llevado a cabo.

Dos huidas y una actitud muy extraña

El coronel Gustavo Narváez Orozco aseguró que Wilson se perdió por primera vez el 18 de mayo luego de obedecer a su guía y meterse selva adentro. “Fue muy extraño porque el perro está entrenado para eso, para meterse en profundidad y volver donde su amo”, afirmó.

Dos días después encontraron el animal, pero este huyó. “El 20 de mayo, nuestro personal observa al perro, el guía se acerca y el canino en una reacción poco normal, emprendió la huida y no lo volvimos a ver”, continuó el coronel.

El 6 de junio Wilson fue visto otra vez, pero su estado levantó algunas sospechas de que las cosas que no estaban bien. “Quien lo vio, lo vio un poco flaco. Intentaron acercarse con comida, llamados y una perrita que llevamos de la Defensa Civil. La mandaron para que le buscara juego a Wilson, entretenerlo, acercarnos y ubicarlo. Apenas nos vio, huyó y esa fue la última vez que tuvimos contacto con él”, narró Narváez Orozco.

Una de la imágenes compartidas por las Fuerzas Militares de Colombia en plenas labores de búsqueda de Wilson.

¿Estuvo Wilson con los niños?

Mientras la búsqueda se estaba llevando adelante, las Fuerzas Militares observaron una huella que podría ser la de uno de los niños. Aunque se llevaron una sorpresa cuando al lado de la misma observaron la huella de un perro. “Encontramos huellas de los niños y Wilson. Nunca perdimos la fe. Pero en ningún momento se especuló o aseguró que el perro estuviera con los niños. Era una posibilidad y hay que esperar que dicen los pequeños”, explicó el coronel.

Gustavo Narváez aseguró que una de las hipótesis de la extraña actitud de Wilson y su desaparición es que se haya encontrado con algún animal que lo intimidara. “En la selva hay animales como caimanes, jaguares, panteras, anacondas. Cualquiera de estas fieras puede intimidar a nuestro perro, asustarlo y él cambiar su comportamiento”, aseguró.

En tanto que Carlos Andrés Villegas, voluntario de Defensa Civil que se adentró en la selva colombiana y que trabajó con Wilson durante las tareas de búsqueda, contó el animal no había recibido entrenamiento para operaciones de rescate sino que estaría acostumbrado a otras actuaciones con los agentes.

