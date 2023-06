Polémica por un video viral en el que maltratan a una cría de camello para adiestrarlo: “no tienen perdón y les deseo lo peor”

En Lanzarote, territorio que forma parte de las islas Canarias, una de las actividades más demandadas por los turistas que buscan realizar exóticas excursiones en el Parque Nacional de Timanfaya. Sin embargo, en los últimos días este paseo se vio envuelto en una grave polémica luego de que se filtrara un video de camelleros golpeando violentamente a una cría de camello para para “acostumbrarla” a llevar turistas.

El insólito hecho de maltrato animal fue compartido en Instagram por la activista vegana @elvegancoach. La usuaria contextualiza que el video fue filmado por ella misma durante sus vacaciones en la isla atlántica, junto a ella estaban sus hijas quienes, tras presenciar el hecho quedaron en estado de “shock”.

En el posteo explicó que los camelleros habían atado al pequeño camello del hocico detrás de su madre. Asimismo, le habían colocado un bozal y dos sillas al costado de su cuerpo en el que irían sentados los turistas que realicen el paseo. Para adiestrar a la cría a soportar el peso de dos personas, los camelleros ocupaban dichos lugares y un tercero golpeaba al animal cerca de los muslos para obligarlo a ponerse de pie. En el registro visual, se puede escuchar cómo la cría se queja por los golpes que recibe al no poder levantarse.

La instagrammer indicó que los camellos estaban “con las patitas desolladas de estar en el suelo de piedras, soportando altas temperaturas y muchas horas de “trabajo” al sol sin agua y sin comida”. En adición, aseguró que al llegar a su ciudad de residencia radicará una denuncia para dar a conocer las condiciones de maltrato a las que son expuestas estos dromedarios.

La instagrammer describió que los camellos eran expuestos a muchas horas de "trabajo" al sol sin agua y sin comida “con las patitas desolladas de estar en el suelo de piedras". Foto: Captura video

“En el vídeo se escucha a la chica que trabaja con ellos decir que están siendo grabados, que no hagan “eso” delante de todos porque los pueden denunciar… ¡y eso voy a hacer!”, reafirmó. En tanto, los internautas que comentaron la publicación coincidieron en que se trata de un caso de maltrato animal “indignante y dantesco”. Hacia el final del posteo, la dueña de la publicación envió un duro mensaje a quienes montan camellos y caballos por diversión: “no tienen perdón y les deseo lo peor”.

Por su parte, el administrador de la empresa encargada de realizar estos paseos turísticos, Echadero de Los Camellos, se pronunció luego de la viralización del video y asumió la responsabilidad del hecho. “Se me fue de las manos. El daño está hecho, pero quiero asumir mi falta”, admitió.

Y agregó, “nada tiene que ver los demás camelleros, el error lo tuve yo. Lo ocurrido me lleva a aprender de este error y no volver a cometerlo”. En tanto, autoridades de Lanzarote abrieron un expediente para “determinar la sanción oportuna” para la empresa y precisaron que el hecho registrado no es una práctica habitual. “Esta es una actividad sostenible, que incluso ha ganado premios nacionales”, destacó una portavoz del municipio.

