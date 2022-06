Brasil: encontraron los cadáveres del periodista británico y el indigenista desaparecidos en la Amazonia

Este lunes hallaron los cadáveres del periodista británico, Dom Phillps y el experto indigenista, Bruno Pereira. Ambos fueron encontrados en la Amazonia brasileña, según informaron desde la Policía Federal.

Según los medios locales, la fuerza de seguridad negó que se hayan identificado oficialmente los cuerpos encontrados en la zona de Atalaia do Norte.

En paralelo, el embajador brasileño ante el Reino Unido se comunicó con la familia de Phillips. “Dijo que quería que supiéramos que se habían encontrado dos cuerpos. No dijo dónde pero sólo dijo que fue en la selva y que los cuerpos estaban atados a un árbol, pero que no habían sido identificados todavía”, dijo un cuñado del periodista a The Guardian.

Este domingo, mientras la policía buscaba por la zona, encontraron sus objetos personales como ropa y calzado, una semana después de su desaparición en la Amazonía brasileña.

“Fueron encontrados objetos pertenecientes a los desaparecidos: una tarjeta de salud, un pantalón negro, una sandalia negra y un par de botas” de Pereira, y un par de botas y una mochila de Phillips “conteniendo ropa personal”, dijo en un comunicado la Policía Federal en Amazonas.

Desaparecidos en Brasil.

Además, los Bomberos de Amazonas habían informado a la prensa local del hallazgo de los objetos que podían pertenecer a los desaparecidos, encontrados “cerca de la casa” de Amarildo da Costa Oliveira, único detenido por el caso.

La policía dijo el domingo los investigadores, en el séptimo día de trabajo, recorrieron cerca de 25 kilómetros con “búsquedas minuciosas por la selva, caminos de la región y vegetación inundada” especialmente en el área donde fue encontrada una embarcación que pertenecería a Oliveira.

Phillips, tenía 57 años y era colaborador del diario británico The Guardian, y Pereira, tenía 41 y era experto de la agencia gubernamental de asuntos indígenas de Brasil (Funai). Ambos viajaban en barco por la región del Valle del Javarí, un área remota en el extremo oeste del estado de Amazonas, golpeada por el narcotráfico y la presencia de mineros, madereros y pescadores ilegales.