Un periodista británico acusó a Messi de prostituir su imagen, de “mercenario” y “boludito” por su visita a Arabia Saudita

Un reconocido periodista y escritor inglés John Carlin escribió una carta abierta contra Lionel Messi que fue publicada por La Vanguardia, en el que defenestra al jugador del PSG por cerrar un acuerdo comercial con Arabia Saudita, país en al que se le atribuye numerosos crímenes y violaciones a los derechos humanos; además de ser embajador turístico, nombrado por la princesa y ministra de Turismo, Haifa Mohammed Al-Saud.

“Te odio tanto porque te quise tanto”, así encabeza su columna de este viernes el periodista, quien ya ha criticado a otros argentinos con furia, pero no con tanta crudeza como a Leo.

Messi, embajador argentino en Arabia Saudita.

“Andá, Leo, andá. Andá a ver a la viuda del descuartizado Khashoggi, tocá la puerta de los padres de Mustafa Hashem al Darwish, a cuyo hijo le cortaron la cabeza por haber participado en una protesta contra el régimen saudí cuando tenía 16 años, la misma edad que vos cuando debutaste para el Barça. Andá, hablá con las familias de las 81 personas que tus nuevos mejores amigos ejecutaron recién, todos decapitados en un día, el sábado 12 de marzo”, escribió.

En otro apartado expuso: “¿Cuántos petrodólares te están pagando por la prostitución de imagen más mierdosa que se ha visto hasta la fecha en esa cloaca en la que vivís, el mundo del fútbol profesional? Vendiste la miseria de alma que te queda a Mohamed bin Salman, hijo predilecto del rey, asesino, torturador, opresor de las mujeres, verdugo de los gays”.

"¿Cuántos petrodólares te están pagando por la prostitución de imagen más mierdosa que se ha visto hasta la fecha en esa cloaca en la que vivís? ¿Qué te dan, Leo? Dale, contá".



La carta de John Carlin a Messi.https://t.co/3amSjqQ87k — La Vanguardia (@LaVanguardia) May 17, 2022

Y agrega: “Te confieso que el que siente vergüenza soy yo. Mucha. Cuando la gente me preguntaba de qué equipo era llevaba años diciendo que mi equipo sos vos. Pobre de mí –ridículo de mí– he dicho las siguientes palabras más de una vez: “Messi es lo más cercano que tengo a una religión”. Nunca más. Como futbolista nunca vi nadie mejor, nadie que me diera más placer, durante más años, con la pelota en los pies. Pero como persona… siempre albergué la sospecha de que eras un boludito”.

“No lo hagás, Messi”, te rogaron. “Tenés enorme poder y con ese poder viene enorme responsabilidad. El régimen saudí te quiere usar para lavar su reputación… Si decís que sí a ‘Visit Saudi’ estás en efecto diciendo ‘sí’ a todos los abusos de derechos humanos que ocurren hoy en Arabia Saudí. Pero si dices que ‘no’ enviarás un mensaje igual de potente, que los derechos humanos son importantes”, se puede leer en algunos de los párrafos.

El texto finaliza con la decepción de Carlin: “No, seguro que no. Que no pare la fiesta. La plata es la plata, no importa el origen, ¿no es cierto? Ay, Leo, mi ídolo caído. Quisiera decirte gracias por los recuerdos. Pero te cag... en ellos y ya no puedo”.

Cabe aclarar que el periodista, hace un tiempo atrás, también le dedicó una columna a Diego ‘Cholo’ Simeone, en donde también lo acusó con duras palabras, relacionándolo con carteles colombianos.

“Todo vale en la guerra y en el fútbol” fue el título de aquella columna publicada en abril pasado. Allí catalogó al DT del Atlético de Madrid y sus jugadores como “presos peligrosos” para descalificar al cuadro madrileño luego de la declaraciones del argentino en la previa de la revancha contra el Manchester City, por Champion. Y comparó al Atleti conducido por el ex River con el Cártel de Sinaloa llamando también a sus jugadores ‘macarras tatuados dispuestos a morir o matar’.