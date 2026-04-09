Baja el petróleo, pero los precios del combustible recién caerán en 90 días, según expertos

Un pacto de tregua de dos semanas entre EE. UU. e Irán derrumbó el valor del crudo, pero las refinerías tardarán hasta 90 días en trasladar la baja a los usuarios.

El precio internacional del petróleo comenzó a retroceder tras el anuncio de una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. Aunque este alivio en los mercados globales es una señal positiva para la economía, los expertos advierten que el impacto en las estaciones de servicio demorará meses.

Esta baja responde a un enfriamiento de las tensiones en una región clave para la producción energética. Si el acuerdo se mantiene de forma permanente, es muy probable que los precios regresen a los valores registrados antes del 15 de febrero, estabilizando el mercado tras semanas de volatilidad extrema.

image La brecha entre el mercado global y el precio minorista El motivo por el cual el alivio no llega rápido a los conductores es técnico y económico. Las refinerías todavía procesan petróleo que fue comprado hace semanas a precios mucho más altos. Este desfasaje impide que el descenso del barril se refleje de forma automática en los precios finales que paga el consumidor en el surtidor.

Según especialistas del sector, es necesario un "tiempo tecnológico" para que el ciclo de suministros se complete con los nuevos valores. Además, las empresas expendedoras vienen trabajando con márgenes de ganancia muy bajos, cercanos al 1% o 2%, lo que les impide absorber las bajas de forma inmediata sin comprometer el pago de salarios y cargas sociales.

image Se estima que recién en un plazo de tres meses se podrán ver en las pizarras los valores de febrero, que rondaban entre los 1,20 y 1,30 euros por litro. Esta recuperación del margen de ganancia por parte de las petroleras es el paso previo necesario para que el mercado local se estabilice tras 45 días de pérdidas acumuladas.

Cambios en el consumo y el impacto en los viajes La situación actual está modificando profundamente el comportamiento de los ciudadanos frente a las festividades. En años anteriores, los viajes por las celebraciones de Pascuas generaban un aumento del consumo de combustible de hasta un 50%. En este 2026, el crecimiento apenas alcanza el 10%, lo que refleja una retracción masiva por los costos. Muchos usuarios están renunciando a sus planes de viaje y optan por ahorrar, especialmente en los combustibles de mayor octanaje o calidad, donde la caída del consumo es todavía más drástica. Si la tendencia de calma internacional se consolida, los especialistas proyectan un mercado mucho más llevadero para los bolsillos recién dentro de sesenta días.