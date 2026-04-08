8 de abril de 2026 - 08:27

Impacto en el petróleo: se derrumbó su precio y ya perforó los 100 dólares por barril

El cese de ataques entre Estados Unidos e Irán trajo alivio en los mercados internacionales, atentos a la situación en el estrecho de Ormuz.

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Por Redacción Mundo

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A las 7.00 de este miércoles, y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio del brent baja el 12,55 %, hasta los 95,53 dólares el barril.

Durante esta madrugada, tras conocerse que se había alcanzado ese acuerdo cuando estaba a punto de cumplirse el plazo del ultimátum que había dado Donald Trump a irán, el petróleo ha llegado a caer hasta un 16 % y ha tocado un mínimo en los 91,70 dólares.

De la misma manera que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) baja con fuerza este miércoles antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos. Retrocede el 14,48 %, hasta los 94,9 dólares.

Chimeneas en una refinería de gas y petróleo
Chimeneas en una refinería de gas y petróleo

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El brent ya cerró la víspera con una leve caída del 0,46 %, hasta los 109,27 dólares, mientras el mercado estaba muy pendiente del vencimiento del ultimátum impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Ante de dicho vencimiento, el propio Trump anunció en redes sociales un acuerdo con Irán para un alto el fuego de dos semanas, periodo durante el cual se negociará un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán.

Trump aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en "una etapa muy avanzada", e indicó que la razón de este pacto es haber "cumplido y superado todos los objetivos militares".

Asimismo, el ministro iraní de Exteriores iraní, Abas Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante las próximas dos semanas, después del cese del fuego bilateral.

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