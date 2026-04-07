7 de abril de 2026 - 19:49

Trump frenó el ataque a Irán: "Accedo a suspender los bombardeos por dos semanas"

Lo anunció el presidente de Estados Unidos a través de su red social tras aceptar la propuesta de Pakistán. La tregua incluye un cese de los ataques de forma bilateral.

El presidente estadounidense Donald Trump aceptó frenar bombardeos en Irán por dos semanas.

El presidente estadounidense Donald Trump aceptó frenar bombardeos en Irán por dos semanas.

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EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que accede a la propuesta de Pakistán de suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas, cuando restaba poco más de una hora de que se cumpliera el ultimátum a Irán.

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En un comunicado publicado en la red Truth Social, el mandatario estadounidense expresó: “Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”

Mensaje de Trump en la red social Truth Social
Mensaje de Trump en la red social Truth Social para anunciar nuevas negociaciones con Irán por dos semanas con alto al fuego incluido.

Mensaje de Trump en la red social Truth Social para anunciar nuevas negociaciones con Irán por dos semanas con alto al fuego incluido.

“El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”, destacó.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo”, agregó Trump.

“En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, concluye el comunicado de Trump.

El mandatario estadounidense, en tanto, había amenazado esta mañana con que “toda la civilización (iraní) morirá esta noche” si no se alcanzaba un acuerdo a las 20 hora del este en Estados Unidos (21 de Argentina), en medio de la tensión internacional generada por este conflicto.

Sharif había declarado en X que los esfuerzos diplomáticos para la “solución pacífica” de la guerra con Irán están progresando “de manera constante, sólida y contundente, con el potencial de generar resultados sustanciales en un futuro próximo”, indicó la cadena CBS News.

El premier pakistaní etiquetó en la publicación a Trump, al vicepresidente estadounidense JD Vance; al secretario de Estado, Marco Rubio; al enviado especial, Steve Witkoff y a los líderes iraníes.

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