Cese de ataques a Irán: cómo es el acuerdo de paz que propuso Pakistán y que aceptó Trump

En un esfuerzo de último minuto por evitar una mayor confrontación en Medio Oriente , el primer ministro de Pakistán , Shehbaz Sharif, solicitó formalmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , una prórroga de dos semanas en el ultimátum impuesto a Irán , la cual fue aceptada.

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El pedido, realizado a través de la red social X, busca dar lugar a las gestiones diplomáticas que, según el mandatario paquistaní, las cuales progresaron de manera “sólida y contundente”.

Este plan propuesto por Sharif no solo incluye la extensión del plazo estadounidense, sino que también demanda gestos de reciprocidad por parte de Teherán. Específicamente, el premier instó a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz durante el mismo periodo de dos semanas como un "gesto de buena voluntad".

Asimismo, Sharif hizo un llamado a todas las partes beligerantes en la región para que respeten el cese del fuego de 14 días . Según el mandatario, cuyo gobierno actúa como mediador entre Washington y Teherán, estos esfuerzos tienen el potencial de generar "resultados sustanciales en un futuro próximo" y lograr un fin definitivo a las hostilidades.

La respuesta de Washington se mantuvo en suspenso a poco más de una hora de que se cumpliera el ultimátum de Trump a Irán.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente Trump ya había sido informado de la propuesta paquistaní. En ese marco, la Casa Blanca recibió una propuesta de 10 puntos por parte de Teherán, que considera una base viable para alcanzar un acuerdo.

Mensaje de Trump en la red social Truth Social Mensaje de Trump en la red social Truth Social para anunciar nuevas negociaciones con Irán por dos semanas con alto al fuego incluido. Truth Social

Por otro lado, Trump confirmó que "casi todos los puntos de conflicto han sido acordados". “Como presidente de EE.UU. y en representación de los países de Medio Oriente, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, escribió el mandatario.